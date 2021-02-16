Учителям, зараженным COVID-19 на работе, надбавки не положены. В БГК возмущены

В БГК возмутились, что у учителей после возобновления обучения в школах нет надбавок. Об этом на заседании постоянной комиссии сказал ее председатель Казыбек Эргешов.

По словам главврача столичного Центра госсанэпиднадзора Кубана Кундашева, за январь-февраль COVID-19 заразились 19 работников системы образования.

«Это не только учителя, но и другие сотрудники школ и детсадов», — отметил он.

Казыбек Эргешов поинтересовался, получают ли какие-либо надбавки учителя, которые работают в офлайн-режиме. Глава управления образования Бишкека Эльмира Иманалиева ответила отрицательно.

«Есть факты заражения учителей в школах. Почему у врачей, которые работают в зонах риска, есть надбавки, а у учителей нет? Готовьте письма, защищайте права своих работников», — сказал Казыбек Эргешов.

Ранее Эльмира Иманалиева сообщила, что в случае заболевания учителям не предусмотрена компенсация.