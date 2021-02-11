Не надо делать трагедии из частой смены чиновников. Садыр Жапаров о мэре Бишкека

Президент Садыр Жапаров прокомментировал скандал, связанный с назначением мэра Бишкека. Видеоинтервью опубликовано на YouTube-канале главы государства.

«Эрмек Нургазиев приходил ко мне на прием. Я два раза спросил, чист ли он. Он ответил, что у него незапятнанная репутация, заверял в порядочности. Он раньше не работал на госслужбе, занимался бизнесом, строительством. Он не рассказал, что ударил женщину и имеет тяжбу по квартире. Мы это узнали после назначения», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что в стране существует кадровая проблема, чтобы решить ее, нужно минимум пять лет.

Садыр Жапаров призвал не делать трагедию из частой смены должностных лиц.

«Если надо, кадры можно менять каждый час. В Грузии они менялись каждую неделю. Даже друзья Саакашвили, которые говорили, что мы сделали революцию и пришли во власть, и те после оказались в тюрьме. Десятки чиновников были арестованы. Так делалась реформа», — заключил он.

Напомним, Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место был назначен Эрмек Нургазиев. Последний утверждал, что пост главы столицы ему доверил президент Садыр Жапаров. Последний же в свою очередь спустя несколько часов написал, что решение было ошибочным

Эрмек Нургазиев на скандальных парламентских выборах 2020 года баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Кыргызстан».

Дольщики «Альянс Курулуш Плюс» продолжают обвинять его в обмане и невозврате их денежных средств.

Эрмек Нургазиев также прославился, когда в соцсетях опубликовали видео, где он бьет женщину.