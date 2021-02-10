Депутаты призывают премьера не нарушать закон при назначении и. о. мэра Бишкека

Премьер-министр нарушает закон, назначая уже второго человека исполняющим обязанности главы города Бишкека. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Кенжебек Бокоев.

Он отметил, что по закону после отставки мэра исполнение его обязанностей возлагается на первого вице-мэра. Улукбек Марипов проигнорировал эту норму дважды.

«Если нет первого вице-мэра, то следующий вице-мэр будет временно и. о. главы города — до выборов нового мэра. Так написано в законе. Премьер-министру не надо каждый день кого-то назначать. Давайте отреагируем на такие неправильные шаги правительства», — обратился депутат к спикеру парламента Таланту Мамытову.

В ответ он сообщил, что запросил информацию от кабмина по назначению и. о. мэра столицы.

Напомним, вчера премьер-министр Улукбек Марипов назначил Эрмека Нургазиева и. о. мэра Бишкека. Это кадровое решение вызвало широкий общественный резонанс. Даже президент страны Садыр Жапаров был вынужден высказаться. Назначенца с сомнительной репутацией глава кабмина снял.

Новым распоряжением Улукбека Марипова и. о. мэра назначен Бактыбек Кудайбергенов. Журналистам стало известно, что бишкекчанин судится с семьей и. о. мэра Кудайбергенова из-за земельного участка. По словам Марата Акматалиева, на части его участка хозяйка соседнего — супруга и. о. мэра Динара Доконова — построила двухэтажный жилой дом.