Власть

Мэра Бишкека обвинили в игнорировании сессии БГК и интригах

Депутат Бишкекского городского кенеша Казыбек Эргешов обвинил мэра столицы Айбека Джунушалиева в игнорировании сессии БГК и интригах.

Нардеп поинтересовался, почему градоначальник вновь отсутствует на заседании.

Вице-мэр Мирлан Байгончоков пояснил, что Айбек Джунушалиев находится на совещании по подготовке к заседанию ШОС, которое пройдет в Бишкеке в следующем году.

«Распоряжением президента создан оргкомитет, и заседание назначено еще неделю назад. Сказано, что участие первых лиц обязательно, поручено провести форум на высшем уровне. Основные мероприятия пройдут в столице, ожидается участие более 20 глав государств и правительств. А так мэр предполагал лично участвовать в сессии», — проинформировал чиновник.

«Мы постоянно такое слышим — предполагал, хотел, но не присутствует. На пальцах можно пересчитать его присутствие на заседании сессии, — возмутился Казыбек Эргешов. — Нет конструктивной работы мэрии с горкенешем, поэтому такой хаос в городе с общественным транспортом, экологией, пробками и так далее. Не слушают мнения депутатов, а ведь за каждым более тысячи избирателей. К нам десятками в сутки обращаются по всяким проблемам, и мы могли бы доносить о них информацию. Депутаты — это бесплатная рабочая сила. Градоначальник не должен игнорировать сессию».

Он добавил, что в прошлый раз Айбек Джунушалиев тоже отпросился на какое-то совещание, а «сам ходил на открытие детского сада».

Читайте по теме
После критики в БГК. Мэр Бишкека заступился за Мирлана Таалайбекова (Царикаева)

«Так не пойдет. Сессия — это высший орган, мэр обязан присутствовать здесь. Мы рассматриваем насущные проблемы города, и градоначальник должен слышать и решать это все, а не интриги плести о том, что депутат ничего не делает. Я предлагаю внести отчет Айбека Джунушалиева на следующую сессию. Давайте послушаем о его проделанной работе и дадим оценку его действиям — что он делает, как он делает и делает ли», — предложил нардеп.

Мирлан Байгончоков подчеркнул, что «никто интриги не плетет».

«Если у вас есть конкретные вопросы, связанные с интригой, просим предоставить. Что касается работы с городским кенешем, мэрия Бишкека ведет конструктивную работу. Если вы сомневаетесь, давайте обсудим. Мы работаем с БГК, те вопросы, которые решаются в городе, решаются совместно», — заметил он.

Напомним, на сессии БГК 7 октября Казыбек Эргешов раскритиковал деятельность главы муниципальной инспекции и уточнил, законно ли назначение исполняющим обязанности ее начальника не из резерва кадров.

Позже мэр Айбек Джунушалиев заступился за Мирлана Таалайбекова. «Казыбек Эргешов — депутат трех созывов. А что он сделал для города? Конечно, легко просто говорить, критиковать. Я бы ответил, что муниципальная инспекция за три месяца под руководством Мирлана Таалайбекова сделала очень много», — сказал градоначальник.
