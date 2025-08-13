Ситуация с незаконными постройками в парке имени Ататюрка и в 172-м контуре жилмассива «Кок-Жар» кардинально отличается. Об этом мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, применить к жителям «Кок-Жара» тот же подход, что и в парке, закон не позволяет, поскольку между жителями массива и мэрией нет судебных споров и конфликтов за право собственности.

«В парке имени Ататюрка частные дома строили на законных основаниях, выдавали разрешения, затем объекты продавали и перепродавали, меняли владельцев. Были решения, закрепляющие права на дома, а не на землю. Мы подали 83 иска, еще 31 — сами владельцы. Конституционный суд признал решение муниципалитета законным. Мы закрепили границы парка в прежнем объеме — 107 гектаров, но суд должен рассматривать каждый дом отдельно», — сказал градоначальник.

Он отметил, что стороны достигли договоренности: владельцы построек выплатят 500 миллионов сомов на благоустройство парка. Уже собрано 97 миллионов сомов, и эти средства пойдут на реконструкцию парковых зон.

В «Кок-Жаре» же речь идет о землях сельхозназначения, где любое жилищное строительство запрещено. Там нет судебных решений и прав на объекты. Поэтому, подчеркнул Айбек Джунушалиев, собирать с жителей деньги незаконно — вопрос должен решаться альтернативными методами.

Он уточнил, что в жилмассиве снесли только 13 коммерческих объектов, полностью построенных незаконно и не подлежащих амнистии. Всего в «Кок-Жаре» рассмотрено 1 тысяча 89 объектов, из которых 149 можно узаконить по земельной амнистии (построены до 1 декабря 2021-го), но 236 построек возведены в 2022-2025 годах и под амнистию не подпадают.

Мэр напомнил, что в 2024-м в состав Бишкека вошли восемь айыл окмоту из Аламединского и Сокулукского районов (23 села). За шесть месяцев 2025 года в столице снесено 6 тысяч 314 незаконных построек без судебных споров.