10:01
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас

В Бишкеке продолжается возведение мусороперерабатывающего завода, который будет не только утилизировать отходы, но и вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщили мэр столицы Айбек Джунушалиев и вице-мэр Рамиз Алиев в ходе посещения места строительства.

По их словам, предприятие станет первым в стране комплексом такого масштаба. На объекте уже завершено строительство административного корпуса, подготовлены дороги, ведутся работы по установке очистных сооружений и возведению производственных цехов.

«Здесь будет происходить сортировка отходов, затем переработка и сжигание. Главное — не просто избавиться от мусора, а очистить выбросы. На выходе мы не должны получить ни грамма вредных веществ», — подчеркнул вице-мэр.

Айбек Джунушалиев добавил, что завод рассчитан минимум на 800 тонн мусора в сутки, а максимальная мощность — до 1,5 тысячи тонн. При этом производство будет обеспечивать электроэнергией — до 460 мегаватт.

Отдельно чиновники отметили, что вместе с заводом прокладываются новые линии электропередачи, а рядом будет создана необходимая инфраструктура.

«Мы намерены завершить строительство до конца этого года. Все работы идут по графику. Масштабы действительно грандиозные: только высота трубы составит 60 метров», — сказал градоначальник.

Горожан пригласили оставлять вопросы и предложения в комментариях к прямым эфирам. В мэрии пообещали, что каждое обращение будет фиксироваться, а отчеты о выполненной работе публиковаться еженедельно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342551/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Плохой пиар мэра Бишкека
Потерпите — все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к горожанам
Сравнивать ситуацию в парке имени Ататюрка и «Кок-Жаре» неправильно — мэр
Кто он, мэр столицы? Бишкекчане с трудом вспоминают имя градоначальника
Реформа управления. Компетенцию городских кенешей Бишкека и Оша расширяют
Дым от пожара на мусорном полигоне в Иссык-Ате отравляет села
Бишкек и Куала-Лумпур усилят сотрудничество по ряду направлений
Свалка в Ленинском продолжает тлеть: жители задыхаются от дыма
Горящие мусорные полигоны в Александровке и Арале травят жителей
Многоярусную парковку на Орто-Сайском рынке достроят до конца мая
Популярные новости
Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и&nbsp;риски несет стройка века Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
Доллар и&nbsp;евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;сентября Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме тенге. Курс на&nbsp;4&nbsp;сентября Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 4 сентября
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
8 сентября, понедельник
09:59
Коррупционную схему в бишкекском филиале «Кадастра» пресекли сотрудники ГКНБ Коррупционную схему в бишкекском филиале «Кадастра» пре...
09:58
Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в одном из дворов Бишкека
09:55
Спортсмен из Кыргызстана Адиль Амангельдиев стал чемпионом мира по грэпплингу
09:55
В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас
09:49
В Стамбуле снова начались массовые протесты против властей Турции