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Власть

Чем заняться депутатам БГК вместо переименований районов? Опрос

У городских властей вновь зуд переименований. Сегодня на заседании Бишкекского городского кенеша вновь подняли вопрос о присвоении одному из районов столицы имени первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева.

Это не первое предложение присвоить имя государственного и партийного деятеля столичным объектам. Ранее в Жогорку Кенеше в его честь предлагали переименовать улицу Киевскую и Первомайский район Бишкека, а также присвоить его имя Историческому музею. Однако родные и учредители фонда имени Турдакуна Усубалиева выступают против.

Отметим, что периодически власть имущие пытаются переименовать районы, города или даже страну. В ноябре на заседании конституционного совещания предложили прописать в Конституции название страны как «Кыргызская Народная Республика». Большинство читателей 24.kg тогда выступили против инициативы.

По мнению граждан, в том числе жителей столицы, проблемы отдельно взятого города или района не решатся, если его переименовать. Однако у властей периодически возникает желание что-нибудь переименовывать. А у депутатов Бишкекского горкенеша, призванных поднимать вопросы об улучшении жизни горожан, такие инициативы стали нередкостью. Обсуждение нового названия улицы, района или установка памятника их занимает больше, чем актуальные проблемы, такие как смог, мусор и разбитые тротуары.

24.kg решило обозначить основные проблемы Бишкека и поинтересоваться у читателей, на какие из них депутатам БГК стоит обратить внимание в первую очередь.

Чем должны заняться депутаты БГК в первую очередь для решения проблем города?

Ссылка: https://24.kg/vlast/182666/
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