19:05
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Агент 024

Жители Дмитриевки против переименования села

Жители села Дмитриевка Иссык-Атинского района Чуйской области выступили против планируемого переименования населенного пункта, заявив о непрозрачности процесса и игнорировании насущных проблем села. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, решение о переименовании продвигается без должного общественного обсуждения и информирования населения.

«Голосование по вопросу переименования назначено на утро 22 января, однако большинство сельчан об этом не уведомлены. В это время значительная часть жителей будет находиться на работе, что фактически лишает их возможности принять участие в голосовании, да и большинство категорически против переименования. В селе есть серьезные проблемы с питьевой водой, отсутствует уличное освещение, дороги находятся в плохом состоянии, село фактически тонет — осушительные каналы не чистились уже 15 лет. Но при этом на переименование деньги нашли?» — задается вопросом житель Дмитриевки.

Сельчанам не предоставляют никакой информации о собранных подписях в поддержку инициативы.

«Никто не показывает списки с подписями, никто даже не знал, что такая инициатива вообще существует», — заявил один из жителей села.

Сельчане считают, что в первую очередь бюджетные средства должны быть направлены на решение инфраструктурных и коммунальных проблем, а не на смену названия села.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/358561/
просмотров: 646
Версия для печати
Материалы по теме
Переименование Джалал-Абада в Манас прошло по закону — Кудайберген Базарбаев
Город Манас: изменят ли названия ведомств, компаний и банков?
Джалал-Абад станет Манасом: Феликс Кулов поддержал идею переименования города
Законопроект о переименовании Джалал-Абада вынесен на общественное обсуждение
Бишкек ждет масштабное переименование улиц: какие, где, когда
Найдено тело мальчика, упавшего в реку в селе Дмитриевка
В Дмитриевке шестилетний мальчик, играя с друзьями, упал в реку
Президент подписал закон о переименовании 17 айыльных аймаков и сел в КР
Кабмин Кыргызстана не поддерживает инициативу о массовом переименовании сел
Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении переименование девяти сел
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Бишкекчане просят убрать бесхозный автомобиль в&nbsp;микрорайоне &laquo;Асанбай&raquo; Бишкекчане просят убрать бесхозный автомобиль в микрорайоне «Асанбай»
В&nbsp;Бишкеке автомобиль оставили на&nbsp;зебре, мешая пешеходам В Бишкеке автомобиль оставили на зебре, мешая пешеходам
Необычные облака в&nbsp;Нарыне и&nbsp;туманный Бишкек. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
20 января, вторник
19:04
Чудаки парковки. Автомобили оставляют на тротуарах, мешая пешеходам Чудаки парковки. Автомобили оставляют на тротуарах, меш...
18:45
Почти 300 незаконных конструкций демонтировали на улице Льва Толстого в Бишкеке
18:22
В «Газпром Кыргызстан» объяснили, почему образовались очереди в филиале Бишкека
18:09
Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах
18:05
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека