Жители Дмитриевки против переименования села

Жители села Дмитриевка Иссык-Атинского района Чуйской области выступили против планируемого переименования населенного пункта, заявив о непрозрачности процесса и игнорировании насущных проблем села. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, решение о переименовании продвигается без должного общественного обсуждения и информирования населения.

«Голосование по вопросу переименования назначено на утро 22 января, однако большинство сельчан об этом не уведомлены. В это время значительная часть жителей будет находиться на работе, что фактически лишает их возможности принять участие в голосовании, да и большинство категорически против переименования. В селе есть серьезные проблемы с питьевой водой, отсутствует уличное освещение, дороги находятся в плохом состоянии, село фактически тонет — осушительные каналы не чистились уже 15 лет. Но при этом на переименование деньги нашли?» — задается вопросом житель Дмитриевки.

Сельчанам не предоставляют никакой информации о собранных подписях в поддержку инициативы.

«Никто не показывает списки с подписями, никто даже не знал, что такая инициатива вообще существует», — заявил один из жителей села.

Сельчане считают, что в первую очередь бюджетные средства должны быть направлены на решение инфраструктурных и коммунальных проблем, а не на смену названия села.

