Переименование Джалал-Абада в Манас прошло по закону — Кудайберген Базарбаев

Переименование Джалал-Абада в Манас прошло по закону, заявил в эфире «Биринчи радио» директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

По его словам, по закону в такой ситуации требуется мнение жителей города.

Город Манас: изменят ли названия ведомств, компаний и банков?

«В Джалал-Абаде имелось семь МТУ, во всех провели собрания, где жители полностью поддержали эту идею. Городской кенеш поддержал мнение населения и вынес вопрос на уровень мэра города, дальше — на уровень области, затем передали в нашу межведомственную комиссию. Комиссия обсудила вопрос и вынесла его на правительственный уровень, а кабмин — дальше в Жогорку Кенеш. То есть все нормы выдержаны. Что касается проведения референдума, то это просто желание отдельных людей, такого нет ни в одной рекомендации, ни в одной статье закона», — сказал Кудайберген Базарбаев.

Он добавил, что дух Манаса обладает свойством объединять людей. «Он дает энергию и оптимизм, люди сами меняются. Думаю, переименование Джалал-Абада в Манас принесет только пользу», — считает чиновник.

Напомним, 3 сентября на сессии городского кенеша Джалал-Абада мэр Эрнисбек Ормоков предложил рассмотреть вопрос о переименовании города в Манас. Уже через неделю Жогорку Кенеш одобрил законопроект о переименовании сразу в трех чтениях, а 17 сентября закон подписал президент Садыр Жапаров. Через десять дней, 27 сентября, Джалал-Абад официально стал Манасом.  

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев не исключил, что в будущем Манас может стать столицей Кыргызстана.
