В музыкально-педагогическом институте выступают против переименования структуры

Часть коллектива Бишкекского музыкально-педагогического института имени Таштана Эрматова выступает против переименования учебного заведения. Об этом заявлено на пресс-конференции.

В 2025 году музыкально-педагогический колледж был преобразован в институт. Отмечено, что из названия по инициативе директора вуза Улана Мамбетакунова хотят убрать слово «музыкально».

Участники также заявили, что не были согласны и с переформатированием колледжа в институт.

«Мы же не институт, мы принимаем на базе девяти классов. Наш учебный корпус рассчитан на небольшое количество людей. И у нас нет профессоров, нет старших преподавателей», — сказал педагог Геннадий Рогозин.

Учебное заведение на сегодня готовит преподавателей по четырем направлениям: начальные классы и дошкольное образование, иностранные языки, физкультура и музыкальное образование.

По словам другого участника пресс-конференции Асанбека Сулайманова, институт готовит учителей для более чем 2 тысяч 400 школ Кыргызстана, а также учителей начальных классов и дошкольного образования.

Педагоги просят президента Садыра Жапарова вернуть учреждению название Бишкекский музыкально-педагогический колледж имени Таштана Эрматова.