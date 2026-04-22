Общество

В музыкально-педагогическом институте выступают против переименования структуры

Часть коллектива Бишкекского музыкально-педагогического института имени Таштана Эрматова выступает против переименования учебного заведения. Об этом заявлено на пресс-конференции.

В 2025 году музыкально-педагогический колледж был преобразован в институт. Отмечено, что из названия по инициативе директора вуза Улана Мамбетакунова хотят убрать слово «музыкально».

Участники также заявили, что не были согласны и с переформатированием колледжа в институт.

АКИpress
Фото АКИpress . Часть педагогов Бишкекского музыкально-педагогического института имени Таштана Эрматова выступает против переименования учебного заведения

«Мы же не институт, мы принимаем на базе девяти классов. Наш учебный корпус рассчитан на небольшое количество людей. И у нас нет профессоров, нет старших преподавателей», — сказал педагог Геннадий Рогозин.

Учебное заведение на сегодня готовит преподавателей по четырем направлениям: начальные классы и дошкольное образование, иностранные языки, физкультура и музыкальное образование.

По словам другого участника пресс-конференции Асанбека Сулайманова, институт готовит учителей для более чем 2 тысяч 400 школ Кыргызстана, а также учителей начальных классов и дошкольного образования.

Педагоги просят президента Садыра Жапарова вернуть учреждению название Бишкекский музыкально-педагогический колледж имени Таштана Эрматова.
Материалы по теме
Аэропорт во Флориде переименуют в честь Дональда Трампа
В Кыргызстане могут появиться 10 новых сел
Жители Дмитриевки против переименования села
Правила поступления в колледжи и техникумы Кыргызстана хотят изменить
Переименование Джалал-Абада в Манас прошло по закону — Кудайберген Базарбаев
Город Манас: изменят ли названия ведомств, компаний и банков?
Джалал-Абад станет Манасом: Феликс Кулов поддержал идею переименования города
Законопроект о переименовании Джалал-Абада вынесен на общественное обсуждение
Президент подписал указ о новой системе приема в колледжи и вузы с 2026 года
Бишкек ждет масштабное переименование улиц: какие, где, когда
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
