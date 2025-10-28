12:04
Общество

Город Манас: изменят ли названия ведомств, компаний и банков?

После официального переименования Джалал-Абада в Манас начался процесс изменения названий городских государственных учреждений и организаций. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь мэрии города Кабылбек Кочконбай уулу.

Все учреждения, относящиеся непосредственно к городу Манасу, уже изменили свои названия. Так, теперь действуют прокуратура, отдел внутренних дел Манаса и Манасский городской суд.

В муниципалитете уточнили, что Джалал-Абадский государственный университет и Джалал-Абадская областная клиническая больница сохранят свои названия, поскольку относятся к республиканским и областным структурам — соответственно, к Министерству науки, высшего образования и инноваций и к Джалал-Абадской области.

Официальные документы — паспорта, свидетельства о рождении, браке и технические паспорта имущества — будут заменять по мере истечения их срока действия.

Что касается филиалов банков, то их также переименуют, так как находятся на территории города Манаса. А вот частные компании смогут самостоятельно принять решение о смене названия, однако мэрия рекомендует использовать новое название города.

Отдельно в муниципалитете подчеркнули, что Джалал-Абадская область сохранит свое название, однако город Манас в будущем планируется сделать городом республиканского значения. В связи с этим объекты и учреждения, находящиеся на его территории, будут постепенно переименовывать.
