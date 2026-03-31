Власть

Аэропорт во Флориде переименуют в честь Дональда Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США, сообщает Reuters.

Решение переименовать аэропорт в честь Дональда Трампа было принято после того, как в прошлом году штат Флорида одобрил план по передаче участка земли в центре Майами под строительство президентской библиотеки.

Отмечается, что для смены названия нужно подать официальный запрос в Федеральное управление гражданской авиации, которое затем должно внести изменения в различные базы данных полетных карт и навигации, а также изменить указатели аэропорта.

На прошлой неделе член палаты представителей Брайан Маст внес законопроект об изменении трехбуквенного кода аэропорта с PBI на DJT, обозначающий инициалы Дональда Трампа.

Трамп, родившийся в Нью-Йорке, переехал во Флориду в 2019 году. До переезда он жил в пентхаусе в Trump Tower, но с тех пор постоянно проживает в своем курортном комплексе Mar-a-Lago в Вест-Палм-Бич.
