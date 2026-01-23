16:11
Власть

В Кыргызстане могут появиться 10 новых сел

В Жогорку Кенеш вынесен на рассмотрение проект закона «Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Ошской и Таласской областей к категории айыла». Документ предусматривает изменение административного статуса сразу 10 населенным пунктам.

Согласно проекту, к категории айыла предложено отнести следующие населенные пункты:

• Бакай, Алты-Адыр и Орто-Сай Баткенского района;
• Алымбек Датка Алайского района Ошской области;
• Ак-Босого, Биримдик, Достук, Жаштык и Ынтымак Араванского района;
• Балыкчи Айтматовского района Таласской области.

Необходимость изменения статуса подтверждена решениями сходов граждан, айыльных кенешей, районных администраций и полномочных представителей президента в указанных областях. Вопрос одобрен межведомственной комиссией по административно-территориальному устройству и географическим названиям при кабинете министров 5 сентября 2025 года.

В научном заключении Национальной академии наук указывается, что предлагаемые названия уже используются населением и прочно закрепились в местном обиходе. Экологическая экспертиза также приняла проект, отметив, что изменение административного статуса не несет рисков для природной среды регионов.

Населенные пункты, внесенные в проект, имеют численность от 200 до 3,2 тысячи жителей и находятся на расстоянии от 2 до 75 километров от районных центров.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования, если будет принят парламентом и подписан главой государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359046/
