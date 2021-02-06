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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Проект новой Конституции. Садыр Жапаров сможет баллотироваться во второй раз

Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов пояснил 24.kg, что в предлагаемой редакции Основного закона для президента предусмотрены переходные нормы.

По его словам, по действующей редакции Садыр Жапаров избрался на один срок на шесть лет. По новой — глава государства может баллотироваться дважды. Но на пять лет. Таким образом, нынешний срок Садыру Жапарову засчитают как первый. «По его истечении он сможет выставить свою кандидатуру снова. Но идти в третий раз на выборы не имеет права», — сказал Бекбосун Борубашов.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182503/
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