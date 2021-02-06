Проект новой Конституции. Садыр Жапаров сможет баллотироваться во второй раз

Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов пояснил 24.kg, что в предлагаемой редакции Основного закона для президента предусмотрены переходные нормы.

По его словам, по действующей редакции Садыр Жапаров избрался на один срок на шесть лет. По новой — глава государства может баллотироваться дважды. Но на пять лет. Таким образом, нынешний срок Садыру Жапарову засчитают как первый. «По его истечении он сможет выставить свою кандидатуру снова. Но идти в третий раз на выборы не имеет права», — сказал Бекбосун Борубашов.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей.