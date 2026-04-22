Садыр Жапаров сократил и обновил систему наград, принят новый закон

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики».

Документ был принят Жогорку Кенешем 19 марта 2026 года и направлен на реформирование действующей системы наград и званий.

Согласно закону, количество государственных наград сокращается с 46 до 22. В частности, учреждаются орден «Эрдик» без степеней и медаль «Ардак», а также вводятся новые почетные звания — «Кыргыз Республикасынын жаратманы» и «Кыргыз Республикасынын сыймыгы».

При этом сохраняются такие звания, как «народный учитель», «народный врач», «народный артист», «народный писатель», «народный поэт» и «народный художник».

Одновременно отменяется ряд ранее существовавших наград, включая звание «Ата Мекен Баатыры», орден «Данакер», трехстепенный орден «Эрдик», медаль «Даңк», а также почетная грамота и звания категории «заслуженный».

Кроме того, законом четко прописаны порядок представления к наградам, процедуры их присуждения, а также права и обязанности награжденных лиц.

Документ также предусматривает установление социальных гарантий для граждан, удостоенных государственных наград и званий.