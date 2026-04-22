12:26
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Власть

Садыр Жапаров сократил и обновил систему наград, принят новый закон

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики».

Документ был принят Жогорку Кенешем 19 марта 2026 года и направлен на реформирование действующей системы наград и званий.

Согласно закону, количество государственных наград сокращается с 46 до 22. В частности, учреждаются орден «Эрдик» без степеней и медаль «Ардак», а также вводятся новые почетные звания — «Кыргыз Республикасынын жаратманы» и «Кыргыз Республикасынын сыймыгы».

При этом сохраняются такие звания, как «народный учитель», «народный врач», «народный артист», «народный писатель», «народный поэт» и «народный художник».

Одновременно отменяется ряд ранее существовавших наград, включая звание «Ата Мекен Баатыры», орден «Данакер», трехстепенный орден «Эрдик», медаль «Даңк», а также почетная грамота и звания категории «заслуженный».

Кроме того, законом четко прописаны порядок представления к наградам, процедуры их присуждения, а также права и обязанности награжденных лиц.

Документ также предусматривает установление социальных гарантий для граждан, удостоенных государственных наград и званий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371397/
просмотров: 648
Версия для печати
Материалы по теме
Президент принял послов пяти стран, дипломаты вручили верительные грамоты
Садыр Жапаров назвал малые ГЭС стратегически важным направлением энергетики КР
Паралич системы или честный разговор? Эксперты о поездке президента в Ош
По поручению президента КР местные власти два месяца будут встречаться с народом
Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Жители Нооката задали острые вопросы Садыру Жапарову
Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больницы и воду
Садыр Жапаров ознакомился с развитием Ноокатского района
Президент открыл общественно-культурный центр с госуслугами в Кара-Кульдже
Инвесторам усилили защиту: споры разрешат через арбитраж и переговоры
Популярные новости
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Спикер ЖК&nbsp;в&nbsp;Москве заявил о&nbsp;новых угрозах и&nbsp;призвал к&nbsp;единству стран ОДКБ Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
22 апреля, среда
12:17
Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближении агрессора за километр Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближе...
12:17
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг Кыргызстана на уровне В
12:06
В Чункурчаке пройдет чемпионат Кыргызстана по горному туризму
12:00
Неписаный аукцион. Почему бараны арашан стоят $500 тысяч в Кыргызстане
11:50
Предприятия Российской Федерации выразили интерес к развитию ягодной отрасли КР