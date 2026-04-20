Садыр Жапаров назвал малые ГЭС стратегически важным направлением энергетики КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня принял участие в церемонии запуска малых ГЭС «Сокулук» и «Туюк» в Сокулукском районе Чуйской области.

В своем выступлении он подчеркнул, что в стране последовательно реализуется политика по увеличению доли возобновляемых источников энергии.

«Строительство малых ГЭС — один из эффективных и оперативных инструментов наращивания выработки электроэнергии. Такие проекты повышают устойчивость энергосистемы и способствуют поэтапному снижению дефицита.

Сегодня в республике функционируют 48 малых ГЭС общей установленной мощностью 180 мегаватт. Они играют значительную роль в укреплении энергетической независимости и снижении зависимости от импорта», — сказал глава государства.

Он отметил, что развитие отрасли создает условия для сбалансированного роста регионов, привлечения инвестиций и расширения государственно-частного партнерства, являясь частью государственной политики перехода к «зеленой» экономике.

«В настоящее время по всей стране ведется строительство 50 малых ГЭС. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 13 из них. Это позволит повысить качество электроснабжения регионов, создать новые рабочие места и увеличить доходы местных бюджетов», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он добавил, что активное использование возобновляемых источников энергии позволяет КР выполнять международные экологические обязательства и последовательно реализовывать политику «зеленого» развития.

Президент сообщил, что проект реализован на основе инвестиционного соглашения с ОсОО «Сокулук ГЭС-3» при содействии Национального агентства по инвестициям.

«В рамках соглашения построен каскад из двух малых гидроэлектростанций: первая — на реке Сокулук мощностью 9,7 мегаватта, вторая — на ее притоке Туюк мощностью 5,9 мегаватта. Общая установленная мощность составляет 15,6 мегаватта.

Вырабатываемая электроэнергия будет полностью передаваться в национальную энергосистему. Проект позволит снизить дефицит электроэнергии, повысить надежность энергоснабжения и создать дополнительные возможности для развития экономики», — заметил он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в рамках проекта создана полноценная энергетическая инфраструктура: головные сооружения, здания гидроэлектростанций, подстанции, а также линии электропередачи. Все объекты построены за счет средств отечественного инвестора. Общий объем инвестиций составил около 1,7 миллиарда сомов.

Глава государства констатировал, что реализация проекта окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Чуйской области.

Он также отметил, что принятый ранее закон о легализации доходов способствовал активизации частных инвестиций. В результате реализуются проекты в сферах гидроэнергетики, промышленности, туристической инфраструктуры и дорожного строительства. Закон уже демонстрирует практические результаты.

«В целом развитие малых ГЭС является важной частью государственной политики, направленной на диверсификацию энергетического сектора, повышение его устойчивости и обеспечение долгосрочных интересов страны», — добавил Садыр Жапаров.

Далее он ознакомился с деятельностью ГЭС, осмотрел машинный зал, оперативный пульт управления и распределительное устройство.

В завершение мероприятия президент побеседовал с местными жителями. Он сказал, что, несмотря на активное строительство гидроэлектростанций, в республике сохраняется дефицит электроэнергии, особенно в зимний период. Это обусловлено прежней зависимостью от импорта, а также ростом экономики, строительством новых предприятий, многоквартирных домов и, как следствие, увеличением внутреннего энергопотребления.

Вместе с тем Садыр Жапаров выразил уверенность, что реализация крупных проектов, включая Камбар-Атинскую ГЭС-1, в перспективе позволит полностью покрыть внутренние потребности и выйти на экспорт электроэнергии.

Жители, в свою очередь, выразили поддержку проводимой политике и отметили положительные изменения. Глава государства поблагодарил граждан за доверие и подчеркнул, что стабильность и общественное согласие являются ключевыми условиями дальнейшего развития страны.