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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Давайте всех пересажаем. Депутат заступился за Курсана Асанова

Депутат Дастан Бекешев заступился за экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова, предложив отпустить его под домашний арест. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, Курсан Асанов не тот человек, который может сбежать из страны.

«Я не понимаю, как один человек захватил целое Министерство внутренних дел. Если за это сажать, то давайте всех, кто в те дни захватывал разные гособъекты, сажать. Курсан Асанов десять лет работал тут с депутатами. Он никуда не сбежит. Его можно отпустить под домашний арест», — сказал Дастан Бекешев.

Отметим, что Курсану Асанову вменяют массовые беспорядки, захват здания МВД. Сегодня ему добавили еще одно обвинение по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182288/
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