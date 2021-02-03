Поддерживаете ли вы стремление властей оптимизировать правительство? Опрос

Сегодня парламент рассматривает новую структуру и состав правительства. Кандидат на должность премьер-министра Улукбек Марипов накануне в профильном комитете ЖК представил свою версию кабмина.
Предлагается сократить количество министерств, оставив лишь 12, и упразднить все госагентства и госслужбы. Функции последних предлагается передать профильным ведомствам.
Стало известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции. Упразднена и Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол), ее функции без дознания и следствия переданы также Минюсту. А расследованием экономических преступлений теперь будет заниматься МВД.
Министерство здравоохранения объединяется с Минсоцразвития, а Министерство экономики присоединяется к Минфину. Налоговая и Таможенная службы тоже упраздняются. Их функции будут переданы в новое министерство экономики и финансов.
Функции Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования переданы в министерство энергетики и промышленности, а Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства присоединили к вновь созданному министерству сельского, водного хозяйства и регионального развития.
24.kg решило поинтересоваться мнением читателей, поддерживаете ли вы подобную оптимизацию структуры правительства.