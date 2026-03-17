Власть

Глава МВД: Доверие к милиции в Кыргызстане выросло до 44 из 100 баллов

Уровень доверия населения к милиции в Кыргызстане вырос до 44 баллов. Об этом в интервью газете «Эркин Тоо» сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

По его словам, доверие между государством и гражданами во многом определяется работой правоохранительных органов. В этой связи МВД проводит системные реформы, направленные на повышение открытости, ответственности и качества обслуживания населения.

«Сегодня реформы в органах внутренних дел направлены не на формальные изменения, а на обновление содержания системы. Основная цель — обеспечить безопасность граждан и повысить эффективность борьбы с преступностью», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в ведомстве оптимизирована структура управления, устранены дублирующие функции и четко распределена ответственность.

Кроме того, МВД полностью перешло на систему «Цифровая милиция». В ее рамках в электронный формат переведены регистрация заявлений, учет преступлений и внутренний документооборот. Это, по словам Улана Ниязбекова, позволяет снизить влияние человеческого фактора и повысить объективность принимаемых решений.

Особое внимание уделяется кадровой политике. В МВД отмечают, что важны не только профессиональные навыки сотрудников, но и их моральные качества, а также культура общения с гражданами.

Несмотря на проводимые реформы, часть населения по-прежнему с осторожностью относится к обращениям в правоохранительные органы. Как пояснил министр, это связано с устоявшимися стереотипами.

«Важно, чтобы каждый гражданин, обращаясь в милицию, чувствовал себя в безопасности и получал законное решение. Мы работаем над тем, чтобы сформировать именно такую систему», — сказал он.

По данным Национального статистического комитета, если в 2024 году уровень доверия к милиции составлял 32,6 балла, то в 2025-м он вырос до 44 баллов.

Улан Ниязбеков также заметил, что открытость работы органов внутренних дел является важным инструментом в борьбе с коррупцией. В ведомстве действует внутренняя служба расследований, а по каждому факту нарушений принимаются принципиальные меры.

В МВД заверили, что работа по повышению прозрачности, развитию цифровых сервисов и укреплению взаимодействия с населением будет продолжена.
Материалы по теме
В Бишкеке задержали адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Чиновники рассказали, почему обрезали деревья у здания МВД в Бишкеке
Интуиция, терпение и технологии: как женщины служат в милиции Бишкека
Даниэль Ажиев вновь задержан. Подробности пока не раскрываются
В Бишкеке и Чолпон-Ате задержали объявленных в международный розыск иностранцев
В Чуйской области разыскивают подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Около 10 миллионов сомов потратит МВД Кыргызстана на три микроавтобуса
В Бишкеке задержали участкового, подозреваемого в жестоком избиении задержанного
В городе Ош раскрыта схема поддельного учета авто: задержана мошенница
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
