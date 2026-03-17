Глава МВД: Доверие к милиции в Кыргызстане выросло до 44 из 100 баллов

Уровень доверия населения к милиции в Кыргызстане вырос до 44 баллов. Об этом в интервью газете «Эркин Тоо» сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

По его словам, доверие между государством и гражданами во многом определяется работой правоохранительных органов. В этой связи МВД проводит системные реформы, направленные на повышение открытости, ответственности и качества обслуживания населения.

«Сегодня реформы в органах внутренних дел направлены не на формальные изменения, а на обновление содержания системы. Основная цель — обеспечить безопасность граждан и повысить эффективность борьбы с преступностью», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в ведомстве оптимизирована структура управления, устранены дублирующие функции и четко распределена ответственность.

Кроме того, МВД полностью перешло на систему «Цифровая милиция». В ее рамках в электронный формат переведены регистрация заявлений, учет преступлений и внутренний документооборот. Это, по словам Улана Ниязбекова, позволяет снизить влияние человеческого фактора и повысить объективность принимаемых решений.

Особое внимание уделяется кадровой политике. В МВД отмечают, что важны не только профессиональные навыки сотрудников, но и их моральные качества, а также культура общения с гражданами.

Несмотря на проводимые реформы, часть населения по-прежнему с осторожностью относится к обращениям в правоохранительные органы. Как пояснил министр, это связано с устоявшимися стереотипами.

«Важно, чтобы каждый гражданин, обращаясь в милицию, чувствовал себя в безопасности и получал законное решение. Мы работаем над тем, чтобы сформировать именно такую систему», — сказал он.

По данным Национального статистического комитета, если в 2024 году уровень доверия к милиции составлял 32,6 балла, то в 2025-м он вырос до 44 баллов.

Улан Ниязбеков также заметил, что открытость работы органов внутренних дел является важным инструментом в борьбе с коррупцией. В ведомстве действует внутренняя служба расследований, а по каждому факту нарушений принимаются принципиальные меры.

В МВД заверили, что работа по повышению прозрачности, развитию цифровых сервисов и укреплению взаимодействия с населением будет продолжена.