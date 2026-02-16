Исхак Масалиев предложил пересмотреть резонансные дела ГКНБ за последние годы

Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев выступил с предложением о пересмотре резонансных уголовных дел последних лет. Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, в настоящее время руководство ГКНБ полностью обновлено, ряд сотрудников привлечен к ответственности и взят под стражу.

Он напомнил заявление заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова о том, что в стране участились нарушения закона и в обществе растет недовольство.

Исхак Масалиев отметил, что сейчас обсуждается изменение функций и статуса ГКНБ, при котором ведомству могут оставить только профильные полномочия. По его мнению, это позитивный шаг.

Вопрос о том, какой орган будет заниматься борьбой с коррупцией — новый специально созданный орган либо прокуратура и милиция, — должен принять президент, считает он.

Экс-депутат также предложил провести повторную проверку резонансных уголовных дел за последние пять лет. По его мнению, глава государства мог бы создать межведомственную комиссию для детального анализа таких материалов.

«Итоги могут оказаться неожиданными, но этот шаг необходим — как для народа, так и для президента», — подчеркнул Исхак Масалиев.