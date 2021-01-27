Максат Мамытканов: Мы сделали «политическое чудо», пришло время «экономического»

И. о. вице-премьер-министра Максат Мамытканов заявил, что Финполу нужен новый подход при выявлении преступлений в экономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

Сегодня чиновник совещался с личным составом ГСБЭП и ознакомился с работой ведомства.

«В обществе прочно укрепилось мнение, что служба Финансовой полиции является одной из самых коррумпированных, а ее сотрудники часто пользуются своим служебным положением. Однако пришло время это мнение поменять. От каждого из вас зависит, как мы это сделаем. Надо работать со 100-процентной отдачей, переходить на новый уровень. Все коррупционеры должны с вашей помощью стать персонами, которым никто не захочет пожимать руку. Только страна, где будет нулевая терпимость к проявлениям коррупции, будет расти и процветать», — подчеркнул он.

Мы совершили «политическое чудо», когда провели самые честные выборы в истории страны, пришло время сделать «экономическое чудо». Максат Мамытканов

Он поручил в десятидневный срок представить предложения для улучшения работы по обеспечению экономической безопасности государства, законных прав и интересов общества, субъектов предпринимательской деятельности и граждан.

Отмечается, что при проведении коллегии по итогам прошлого года работе каждого сотрудника Службы по борьбе с экономическими преступлениями дадут персональную оценку и примут меры в отношении недобросовестных сотрудников.