На Максата Мамытканова намерен подать в суд бывший сотрудник партии «Чон казат»

Бывший офис-менеджер партии «Чон казат» Ислам Болотов намерен судиться с ее бывшим председателем и экс-вице-премьер-министром Максатом Мамыткановым из-за задолженности по заработной плате, которая составляет почти 100 тысяч сомов. Свое обращение в отдел охраны труда и трудовых отношений Госэкотехинспекции Ислам Болотов опубликовал в социальных сетях.

По его словам, он устроился на должность офис-менеджера в феврале 2020 года.

«Меня взял на работу председатель партии Максат Мамытканов. Он пообещал зарплату — 15 тысяч сомов ежемесячно. Хотя я устроился на работу офис-менеджером, выполнял работу охранника, уборщика, завскладом, в общем выполнял всю работу по офису. Трудовой договор и приказ о принятии на должность не оформили. Все время ссылались на нехватку времени, но обещали, что обязательно выдадут зарплату», — говорится в заявлении Ислама Болотова.

Фото Facebook. Обращение Ислама Болотова

Отмечается, что за 9 месяцев работы офис-менеджеру было выплачено от партии 38 тысяч сомов. Невыплаченная сумма по заработной плате составила 97 тысяч сомов.

Ислам Болотов просит обязать партию «Чон казат» и его бывшего председателя Максата Мамытканова выплатить ему зарплату. В противном случае он намерен созвать пресс-конференцию и официально подать в суд на экс-лидера Максата Мамытканова.

