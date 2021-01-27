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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Осужденный за мошенничество чиновник аппарата правительства уволился

Помощника руководителя аппарата правительства Бакытбека Аманбаева Самарбека Ашым уулу уволили. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы кабмина Бактыбек Рысалиев.

По его словам, Самарбек Ашым уулу подал заявление на увольнение по собственному желанию. «Его уволили давно, еще 18 января. Насчет судимости за мошенничество ничего не могу сказать», — сказал Бактыбек Рысалиев.

Самарбек Ашым уулу стал помощником руководителя аппарата правительства в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Самарбека Ашым уулу в 2018 году признали виновным по статье «Мошенничество» УК КР и осудили на шесть лет. Суд применил статью «Условное осуждение» и приговорил к трем годам условно с взысканием 4,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181357/
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