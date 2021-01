Садыр Жапаров возглавил рейтинг доверия, а кто в аутсайдерах (итоги опроса)

Вновь избранный президент Садыр Жапаров лидирует в рейтинге политиков, кому больше всего доверяют кыргызстанцы. Таковы итоги проведенного Международным республиканским институтом (МРИ) опроса по стране.

Вопрос, который задали респондентам, звучал так: «Каким политикам или общественным деятелям вы доверяете больше всего?»

Если в августе 2020 года только 8 процентов опрошенных назвали Садыра Жапарова, то в декабре доверие политику высказал 51 процент участников социологического исследования.

На втором месте оказался ныне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Ему доверяют 11 процентов опрошенных. В августе 2020-го ему доверяли 13 процентов респондентов.

Снизился рейтинг и Адахана Мадумарова. В августе он составлял 11 процентов, в декабре — всего 7 процентов.

Резко упал рейтинг Омурбека Бабанова. Если в августе прошлого года ему доверяли 16 процентов участников опроса, то в декабре — всего 3 процента респондентов.

Артему Новикову доверяют 2 процента опрошенных.

Остальные персоны, предложенные респондентам для обсуждения, не набрали в декабре более 1 процента поддержки.

Среди аутсайдеров Сыймык Жапыкеев, Дастан Бекешев, Омурбек Текебаев, Эльвира Сурабалдиева, Курсан Асанов, Балбак Тулобаев, Алмазбек Атамбаев, Абдиль Сегизбаев и другие.

По сравнению с августом рейтинг упал у Дастана Бекешева, Омурбека Текебаева, Эльвиры Сурабалдиевой, Балбака Тулобаева.

Экс-президента страны Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека в списке предложенных для обсуждения персон не оказалось вовсе.

Исследование проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института компанией SIAR Research and Consulting с 12 по 21 декабря 2020 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1200 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.