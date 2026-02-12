Институт Гэллапа впервые за 88 лет перестанет измерять рейтинг президента США. Компания решила прекратить публикацию рейтингов одобрения индивидуальных политиков, чтобы отразить «эволюцию в том, как Gallup фокусируется на своих общественных исследованиях и аналитической работе». Об этом заявил представитель института, пишет Axios.

«Рейтинги лидеров всегда были частью истории Gallup. В то же время контекст, в котором используются эти показатели, изменился», — говорится в заявлении организации.

Подчеркивается, что рейтинги одобрения руководства теперь «широко производятся, агрегируются и интерпретируются, поэтому больше не представляют собой область, в которой Gallup может внести наиболее существенный вклад».

Последний опубликованный Gallup рейтинг одобрения президента Дональда Трампа в декабре снизился до 36 процентов. На вопрос Axios о том, повлияло ли политическое давление на решение прекратить измерение рейтингов одобрения, в институте ответили, что это был «стратегический сдвиг, основанный исключительно на исследовательских целях и приоритетах Gallup».