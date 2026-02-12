15:13
Власть

Институт Гэллапа впервые за 88 лет перестанет измерять рейтинг президента США

Институт Гэллапа впервые за 88 лет перестанет измерять рейтинг президента США. Компания решила прекратить публикацию рейтингов одобрения индивидуальных политиков, чтобы отразить «эволюцию в том, как Gallup фокусируется на своих общественных исследованиях и аналитической работе». Об этом заявил представитель института, пишет Axios.

«Рейтинги лидеров всегда были частью истории Gallup. В то же время контекст, в котором используются эти показатели, изменился», — говорится в заявлении организации.

Подчеркивается, что рейтинги одобрения руководства теперь «широко производятся, агрегируются и интерпретируются, поэтому больше не представляют собой область, в которой Gallup может внести наиболее существенный вклад».

Последний опубликованный Gallup рейтинг одобрения президента Дональда Трампа в декабре снизился до 36 процентов. На вопрос Axios о том, повлияло ли политическое давление на решение прекратить измерение рейтингов одобрения, в институте ответили, что это был «стратегический сдвиг, основанный исключительно на исследовательских целях и приоритетах Gallup».
https://24.kg/vlast/361734/
просмотров: 83
Версия для печати
