Выборы президента. Артем Новиков: Сделано все, чтобы админресурс не применялся

Будут приняты все меры для исключения рисков применения административного ресурса. Об этом заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков сегодня на совместном заседании Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении досрочных президентских выборов.

По словам первого вице-премьера, досрочные президентские выборы, референдум должны пройти безукоризненно. «Правительство должно сделать все для того, чтобы исключить любые факты применения административного ресурса. Координационным группам, профильным государственным органам, отвечающим за реагирование на поступающие сигналы о правонарушениях, необходимо оперативно провести соответствующую проверку», — сказал и. о. главы правительства.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, поступило 14 сигналов о применении административного ресурса. По ним проводится проверка.

И. о. премьера поручил провести соответствующий контроль по обеспеченности ТИК энергоснабжением, интернетом, средствами индивидуальной защиты в целях исключения любых сбоев в работе избирательных участков и обеспечении защиты здоровья граждан.

Кроме того, поручено провести информационно-разъяснительную работу с соотечественниками, проживающими за пределами республики, о заграничных избирательных участках.

Министерству иностранных дел КР поручено принять меры по улучшению условий предоставления дипломатическими представительствами консульских услуг населению, особенно в Российской Федерации. В частности, будет увеличена пропускная способность для обслуживания граждан; начата подготовка дополнительного помещения для размещения консульских работников; увеличено время приема граждан по консульским вопросам и количество работников консульских служб в наиболее загруженных учреждениях; оптимизированы алгоритмы приема и консультаций граждан.

«Призываю граждан Кыргызской Республики не быть равнодушными, не оставаться в стороне и реализовать свои избирательные права, сделать свой осознанный выбор», — заключил Артем Новиков.

Предстоящие выборы — это катализатор будущих процессов в стране. Мы выбираем будущее государства, его дальнейшее развитие. Артем Новиков

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут завтра, 10 января.