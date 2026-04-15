В Узгенском районе 29-летнюю женщину нашли повешенной в собственном доме

В Узгенском районе Ошской области начата проверка по факту смерти 29-летней местной жительницы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, сообщение о том, что в одном из частных домов обнаружено тело гражданки А.к.А., 1997 года рождения, поступило в районный отдел внутренних дел 12 апреля.

В ходе первоначальных мероприятий был проведен осмотр места происшествия и тела погибшей, а также опрошены возможные свидетели.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

В соцсетях пишут, что у погибшей остались трое детей.