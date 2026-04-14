Власть

Депутаты ЖК одобрили выделение почти 1 миллиарда сомов. На что пойдут средства

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил ряд распоряжений кабмина о выделении средств из республиканского бюджета.

Фото пресс-службы ЖК. Заседание комитета по бюджету, экономической и фискальной политике

Согласно одобренным документам, средства распределят по следующим направлениям:

  • 283 миллиона 920 тысяч сомов — «Элдик Банку» и «Айыл Банку» на субсидирование лизинга для покупки транспорта отечественного производства;
  • 250 миллионов — в Фонд развития Ошской области;
  • 221 миллион — «Элдик Банку» на обеспечение бесперебойной выдачи сельхозтехники в лизинг;
  • 122 миллиона — на укрепление материально-технической базы МЧС;
  • 46 миллионов 159 тысяч — на строительство зала заседаний в СИЗО (учреждение № 21) в селе Нижний Нооруз Чуйской области;
  • 39 миллионов 514 тысяч — Ботаническому саду имени Энвера Гареева на сохранение генофонда флоры;
  • 7 миллионов 500 тысяч — Нацстаткому на мероприятия к 100-летию ведомства;
  • 6 миллионов 100 тысяч — Национальной академии наук на пересадку растений в зоне строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.
Материалы по теме
Саммиты и визиты иностранных делегаций в 2024 году. Во сколько это обошлось КР
Цифра дня. 62,7 миллиарда сомов составят расходы на соцзащиту в 2024 году
#Простофакты. Власти тратят миллионы на праздники, но не хотят платить за детей
Цифра дня. 68,3 миллиарда сомов составили расходы бюджета с начала года
Сокращение штата не коснется Министерства иностранных дел
Для резервного фонда президента выделят 500 миллионов сомов
Минфин: В 2020 году 4 миллиарда сомов ушло на поддержку бюджета
В бюджете накоплен резерв. На что его потратит государство
В госрезиденции в Чолпон-Ате строят конференц-зал за 112 миллионов сомов
Бишкекчане требуют, чтобы горкенеш отчитался, куда потратили 150 миллионов сомов
Популярные новости
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Дастан Бекешев о&nbsp;системе и&nbsp;страхе: Сегодня сажают одних, завтра&nbsp;&mdash; других Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Бизнес
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
