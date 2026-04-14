Депутаты ЖК одобрили выделение почти 1 миллиарда сомов. На что пойдут средства

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил ряд распоряжений кабмина о выделении средств из республиканского бюджета.
Согласно одобренным документам, средства распределят по следующим направлениям:
- 283 миллиона 920 тысяч сомов — «Элдик Банку» и «Айыл Банку» на субсидирование лизинга для покупки транспорта отечественного производства;
- 250 миллионов — в Фонд развития Ошской области;
- 221 миллион — «Элдик Банку» на обеспечение бесперебойной выдачи сельхозтехники в лизинг;
- 122 миллиона — на укрепление материально-технической базы МЧС;
- 46 миллионов 159 тысяч — на строительство зала заседаний в СИЗО (учреждение № 21) в селе Нижний Нооруз Чуйской области;
- 39 миллионов 514 тысяч — Ботаническому саду имени Энвера Гареева на сохранение генофонда флоры;
- 7 миллионов 500 тысяч — Нацстаткому на мероприятия к 100-летию ведомства;
- 6 миллионов 100 тысяч — Национальной академии наук на пересадку растений в зоне строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.