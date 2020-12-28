Комитет гражданского контроля считает, что Камчыбек Ташиев на посту председателя ГКНБ угрожает национальной безопасности Кыргызстана, превышает свои должностные полномочия, узурпирует судебные полномочия и запугивает парламент. Об этом говорится в обращении организации спецальному докладчику ООН по независимости судей.

Активисты напоминают Камчыбеку Ташиеву, что арест, как меру пресечения, избирает не глава ГКНБ, а суд. В статье 94 Конституции говорится, что «судья обладает правом неприкосновенности и не может быть задержан или арестован, подвергнут обыску или личному досмотру, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления».

Комитет гражданского контроля подчеркивает, что судебная система является независимой ветвью власти, и необходимо поддерживать и укреплять независимость, беспристрастность и эффективность судебной системы, а не вмешиваться в работу и прибегать к угрозам в адрес судей.

Правозащитники призывают Совет судей также направить экстренное сообщение специальному докладчику ООН по независимости судей.

На своей пресс-конференции 24 декабря Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело