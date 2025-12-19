Председатель Совета судей КР о давлении, дисциплине и реформах

Нагрузка на судей растет, общественный запрос на справедливость усиливается, а доверие к судебной системе по-прежнему остается одной из самых чувствительных тем. Как в этих условиях сохранить независимость служителей Фемиды, кто и как контролирует судейскую этику и почему без реформ следствия и адвокатуры невозможно качественное правосудие — в интервью с председателем Совета судей Кыргызской Республики Аидой Сейдакматовой.

Совет судей: кто и за что отвечает - Для начала расскажите, какими полномочиями наделен Совет судей и каковы его основные функции?

- Совет судей - это выборный орган судейского самоуправления, который защищает права и законные интересы судей и представляет их перед государственными органами, общественными объединениями и СМИ. Совет контролирует формирование и исполнение бюджета судов, вносит президенту предложения о назначении председателей Конституционного и Верховного судов, освобождении и временном отстранении судей, а также о присвоении им квалификационных классов.

Кроме того, Совет судей избирает две трети состава Совета по делам правосудия, осуществляет профессиональную оценку деятельности судей, утверждает критерии этой оценки и рассматривает вопросы дисциплинарной ответственности. Также он координирует судебную реформу, организует повышение квалификации судей и созывает их съезд.

— Чем Совет судей отличается от других органов судебной системы?

— Принципиально важно понимать: Совет судей — не государственный орган, а орган судейского самоуправления. Его главная задача — представлять интересы судей и следить за их профессиональной и этической деятельностью. В отличие от него, судебный департамент занимается организационными вопросами: финансами, кадрами, материально-техническим обеспечением судов. Совет по делам правосудия отвечает за отбор кандидатов на должности судей и их представление главе государства для назначения.

Взаимодействие с властью и защита независимости — Как вы взаимодействуете с президентом, парламентом и правительством?

– С президентом наш совет взаимодействует по вопросам временного отстранения и освобождения судей от занимаемой должности, присвоения им квалификационных классов. Определение штатной численности судей Верховного и местных судов глава государства рассматривает на основании предложений совета.

С парламентом взаимодействие строится через участие в обсуждении законопроектов, касающихся судебной системы и статуса судей. Совет вносит свои предложения и замечания.

А с правительством сотрудничество заключается в основном по вопросам финансирования судов, материально-технического обеспечения и реализации программ по модернизации судебной системы. Главная цель — сохранить независимость судебной власти и обеспечить прозрачность всех процессов.

– Как формируется состав Совета судей и обеспечивается представительство разных регионов и уровней судей?

– Совет судей формируется на три года и состоит из 20 членов, избираемых съездом судей. При этом учитывается региональное и гендерное представительство — не более 70 процентов членов могут быть одного пола. Кандидатов выдвигают собрания судей Конституционного, Верховного, областных и городских судов. В совет не могут входить председатели высших судов, их заместители и члены Совета по делам правосудия.

– Какие меры принимаются для сохранения независимости совета от политического или административного давления?

–Совет судей строго следит за тем, чтобы не допускать вмешательства в деятельность судей. Если судья сообщает о фактах давления со стороны должностных лиц, совет направляет эту информацию в Генеральную прокуратуру или соответствующий государственный орган. Это важный механизм защиты независимости судебной власти.

Дисциплина, жалобы и профессиональная оценка — Насколько часто поступают дисциплинарные материалы и какие нарушения встречаются чаще всего?

– Материалы в Дисциплинарную комиссию поступают практически ежедневно, что говорит о высокой активности граждан и внимании общества к судебной этике. Однако выделить «типичные» нарушения трудно — каждое дело индивидуально. Комиссия рассматривает широкий спектр вопросов — от организационных ошибок до процессуальных нарушений. Главное, чтобы каждое решение совета было законным, обоснованным и справедливым.

— Насколько прозрачна процедура рассмотрения жалоб?

– При Совете судей действует Дисциплинарная комиссия, которая рассматривает обращения граждан, юридических лиц и представления органов прокуратуры. После поступления жалобы, если доводы, изложенные в ней, подлежат рассмотрению советом, проводится служебное расследование, собираются объяснения судьи, изучаются представленные материалы дела и необходимые документы. Готовится заключение, которое выносится на заседание Совета судей, где принимается окончательное решение.

Не все жалобы могут быть предметом рассмотрения совета. Например, часто граждане подают жалобы на несогласие с принятыми судебными актами. Такие жалобы совет не рассматривает, поскольку есть иной порядок, то есть право стороны обжаловать судебный акт в установленном порядке. Вся процедура прозрачна и направлена на объективность. Решения совета публикуются на нашем сайте.

— Как оценивается эффективность работы судей?

– Оценка эффективности работы судов и отдельных судей осуществляется на основе ежеквартальных отчетов,которые представляют суды и ВС КР. В структуре Верховного суда действует отдел по анализу и статистике, который обобщает поступающие данные, проводит сравнительный анализ показателей, выявляет тенденции и проблемные направления.

Результаты анализа используются для оценки качества и эффективности работы судов, а также для подготовки предложений по совершенствованию судебной деятельности и повышению ее результативности.

Кроме того, решением совета 5 сентября создана комиссия по профессиональной оценке деятельности судей. Профессиональная оценка деятельности судей - это относительно новый институт. Такая норма введена в прошлом году, и оценка проводится в отношении каждого судьи каждые четыре года. Исключение составляют судьи высшего суда и те, у кого стаж составляет более 20 лет. По результатам профессиональной оценки деятельности судьи тот или иной судья может быть направлен для повышения квалификации в Высшую школу правосудия (ВШП).

— Как совет влияет на профессиональный уровень судей?

– Совет утверждает программы обучения в ВШП, где судьи проходят повышение квалификации и переподготовку. Обучение направлено на совершенствование знаний, развитие этической культуры и повышение эффективности судебной деятельности.

Совет содействует постоянному профессиональному развитию судей через их профессиональную оценку деятельности. Также они повышают свою квалификацию путем подачи заявления в ВШП о прохождении семинаров на актуальные для темы.

Открытость, СМИ и общественный контроль — Насколько открыта работа Совета судей и судов?

– Работа совета максимально открыта. Заседания могут проходить в присутствии представителей СМИ, которые могут пройти аккредитацию и освещать ход процесса. Кроме того, все решения и новости публикуются на официальном сайте Совета судей. Ранее деятельность совета регулярно освещалась общественной организацией «Коом.kg», что также способствовало прозрачности и открытости.

— Как вы реагируете на критику со стороны гражданского общества и правозащитников?

– Мы относимся к критике с уважением и рассматриваем ее как важную обратную связь. Все замечания и предложения анализируются. И если есть основания, то принимаются соответствующие меры. Совет судей всегда открыт к диалогу с обществом — это помогает укреплять доверие к судебной системе.

Реформы и приоритеты – Какие приоритетные задачи стоят перед Советом судей в ближайшие два-три года?

– Главные задачи определены в Государственной целевой программе «Развитие судебной системы на 2023-2026 годы». Это модернизация судов, повышение квалификации судей, укрепление их независимости и рост доверия граждан к правосудию.

В соответствии с Указом президента от 5 июня 2025-го принята Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2030 года. Учитывая поставленные задачи, в настоящее время мы приступили к разработке государственной целевой программы на 2026-2030 годы.

— Какие реформы проведены за последний год?

– За последний год проведен ряд значимых реформ. Состав Совета судей расширен с 15 до 20 членов, что обеспечило возможность работы Комиссии по профессиональной оценке деятельности судьи. Внедрена профессиональная оценка судей местных судов, которая будет проводиться каждые четыре года (за исключением судей с 20-летним стажем) и основана на критериях компетентности, личных и социальных качеств.

Внедрены новый институт по отбору судей, резерв кандидатов на должность судьи. Соответствующие изменения вступили в законную силу 5 декабря этого года. Они направлены на качественный отбор судей, оперативное назначение их на вакантные места, что позволит не увеличивать нагрузку на других судей в случае вакансии в суде.

Также изменился сам порядок конкурса. Теперь он будет объявляться без указания вакансий в конкретном суде - будет сформирован резерв. В конкурсе, как и ранее, будет три этапа, но будут применены цифровые технологии для максимального исключения человеческого фактора. Это касается и приема документов, прохождения компьютерного тестирования, психолого-психиатрического тестирования, медицинского обследования и другого.

Совет провел полный анализ вопросов тестирования для претендентов на соответствие действующему законодательству с учетом изменений и дополнений. Подготовлены дополнительные задания тестирования в резерв на должность судьи, то есть увеличится количество вопросов для теста.

– Как повысить доверие граждан к судебной системе?

– Прежде всего через прозрачность, открытость и профессионализм. Граждане должны видеть, что суды работают честно и независимо. Важно также развивать систему этического контроля, усиливать дисциплинарную ответственность судей, бороться с коррупцией и активно разъяснять людям их права и возможности защиты в суде. В настоящее время начали в пилотном режиме трансляции судебных заседаний по некоторым категориям дел. Думаю, такие трансляции также повысят доверие к судам.

Нагрузка, доверие и новые инструменты контроля – Какова нагрузка на судей?

– Нагрузка существенно выросла. Это связано и с увеличением количества обращений граждан, и с ростом количества преступлений и исков. Появляются новые категории дел, что тоже влияет на объем работы. Анализ за 2024 год показывает: количество поступающих дел значительно увеличилось как по республике, так и в столице.

В Бишкеке сегодня один судья рассматривает от 50 до 85 дел в месяц. Это очень высокая цифра, существенно превышающая прежние нормативы, где ориентиром считалось около 20 дел в месяц. Высокая нагрузка неизбежно снижает качество: меньше времени на подготовку мотивированных решений, выше риск процессуальных ошибок и задержек. Это общая проблема, которую мы открыто признаем.

Сейчас идет комплексный анализ. По его итогам мы предложим увеличить штат судей и при необходимости оптимизировать структуру отдельных судов. Наша цель — обеспечить равномерное распределение дел и улучшить качество отправления правосудия.

–Осуществляется ли мониторинг судебных решений или поведенческих рисков судей?

– Да, сегодня мы уделяем этому особое внимание. В феврале во всех 72 судах страны установлены информационные стенды с QR-кодом для обратной связи.

Через QR-код каждый гражданин может анонимно оценить работу суда: качество рассмотрения дела, профессионализм судьи, деятельность сотрудников аппарата суда, условия в здании. Такие сигналы помогают нам видеть реальную картину, вовремя выявлять проблемы и оперативно реагировать.

Опрос охватывает различные аспекты — от доступности процесса и понятности судебного акта до поведения судей и отношения к гражданам. Многие оставляют и свои предложения. Для нас это ценный инструмент: он усиливает прозрачность, повышает ответственность и укрепляет доверие к судебной системе.

– Какие реформы, по вашему мнению, необходимы для повышения качества судопроизводства в Кыргызстане?

– Если говорить о реформе, которая действительно способствует повышению качества правосудия, то я всегда подчеркиваю одно: никакие изменения не будут эффективны, если не обеспечена качественная работа всех участников процесса. Судья — независимый и беспристрастный арбитр, и именно от его профессионализма, подготовки и условий работы зависит исход судебного процесса. Но судья не может вынести качественный судебный акт без качественного расследования и грамотной работы адвоката.

Поэтому нам нужны комплексные реформы. Это и укрепление независимости судей, и повышение стандартов их подготовки. Это улучшение качества следствия, чтобы в суд поступали полноценно расследованные дела, как этого требует уголовно-процессуальное законодательство. И, конечно, развитие института адвокатуры — сильная защита делает процесс более объективным и сбалансированным.

В итоге цель одна: чтобы каждое дело рассматривалось быстро, профессионально и справедливо. И этого можно добиться только тогда, когда все звенья — следствие, прокуратура, адвокатура и суд — работают добросовестно, качественно и независимо.

– Насколько открыты суды для общественности и СМИ?

– Сегодня суды максимально открыты для общества и СМИ. В системе работают пресс-секретари — они есть в каждом областном суде, Высшей школе правосудия, судебном департаменте и органах судейского самоуправления. Их задача — обеспечивать своевременную и корректную коммуникацию. Пресс-секретари работают в постоянном контакте с журналистами, помогают получать информацию и освещать процессы профессионально.

Мы видим, что в последние годы к судебной тематике активно подключаются и блогеры. Они все чаще приходят на заседания, рассказывают о резонансных делах, особенно там, где много потерпевших. Для нас это важно. Такая открытость помогает людям лучше понимать работу суда, повышает правовую грамотность и нередко служит профилактикой правонарушений.

Вместе с тем отмечу, что освещение судебных процессов должно быть объективным, сбалансированным и не нарушать права участников процесса. Только при таком подходе открытость действительно работает на укрепление доверия общества к правосудию и способствует повышению правовой культуры граждан.

– Что, по-вашему, самое недооцененное в работе судей?

– Это моральная и эмоциональная сторона нашей работы. Судья каждый день принимает решения, которые влияют на человеческие судьбы, и при этом должен оставаться беспристрастным. Это постоянный баланс между буквой закона и чувством справедливости. Люди видят только вердикт, но не видят той внутренней борьбы, которая стоит за каждым решением.

Резонансные дела и принцип презумпции невиновности - Как вы можете прокомментировать задержание трех судей по делу таксиста-маньяка?

— Действительно, этот вопрос вызывает широкий общественный резонанс. Совет судей, рассмотрев представление Генеральной прокуратуры, дал согласие на процессуальные действия в отношении бывших судей исключительно с целью всестороннего и объективного установления истины.

При этом важно подчеркнуть, что принятие такого решения не означает признания чьей-либо вины. В Кыргызской Республике действует принцип презумпции невиновности, и окончательную правовую оценку может дать только суд. Мы исходим из того, что следственные органы проведут объективное расследование строго в рамках закона, с соблюдением прав всех участников процесса.

Судебная власть открыта к правовой оценке своих действий и заинтересована в том, чтобы любое сомнение было разрешено законным и объективным путем. Только так возможно сохранить доверие общества к правосудию и верховенству права.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем личном карьерном пути в судебной системе.

– Моя карьера в судебной системе — это путь, наполненный трудом, опытом и глубоким пониманием сути правосудия. Я начинала свой профессиональный путь с самой простой должности — курьера суда. И шаг за шагом прошла все ступени судебной системы, вплоть до должности судьи Верховного суда. Каждый этап этого пути дал мне бесценный опыт: я узнала, как работает судебная система изнутри — от организационных вопросов судебного процесса до принятия решения.

Сегодня, занимая должность судьи Верховного суда и председателя Совета судей, я стараюсь использовать этот опыт для укрепления независимости судей, совершенствования судебной системы, повышения доверия к судам и служения обществу с чувством ответственности и уважения к закону.