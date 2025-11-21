15:55
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Происшествия

Совет судей рассмотрит дело экс-судей, изменивших приговор таксисту-маньяку

Совет по отбору судей рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности трех бывших судей Бишкекского городского суда. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По информации совета, вопрос включен в повестку заседания, которое назначено на 21 ноября. Как подчеркнули в ведомстве, решение по обращению надзорного органа будет принято в ближайшее время.

Генеральная прокуратура просит согласовать привлечение к ответственности бывших судей судебной коллегии по уголовным делам и административным правонарушениям Б.С.И., Ж.М. и А.К.К..

По данным СМИ, под указанными инициалами могут проходить Бранчаева Сания Измайловна, Жаныл Мамбеталы и Абакиров Кайсын Кадырович. Эти фамилии звучали в репортаже телеканала «ЭлТР» о деле таксиста Кумарбека Абдырова, подозреваемого в серийных преступлениях в отношении девушек, в том числе несовершеннолетних.

Как сообщалось в материале, 13 октября 2015 года Кумарбека Абдырова задержали после заявления девушки, утверждавшей, что он напал на нее и пытался убить. В феврале 2016 года Октябрьский районный суд признал его виновным по статье о покушении на убийство и назначил 12 лет лишения свободы.

Позже, 12 мая 2016 года, судебная коллегия Бишкекского горсуда изменила квалификацию преступления на разбой и похищение человека. Срок наказания уменьшили до 7 лет. В 2018 году Кумарбек Абдыров вышел по условно-досрочному освобождению.

Как отмечалось в телеэфире, после освобождения он снова оказался фигурантом расследований, включая дело об изнасиловании и убийстве жительницы села Барскоон Иссык-Кульской области Айсулуу Мукашевой осенью 2025 года.

В Совете по отбору судей подчеркнули, что рассмотрение представления Генеральной прокуратуры пройдет в установленные законом сроки, а решение примут после изучения всех материалов.

  • Напомним, в конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого задержали ранее судимого 41-летнего Кумарбека Абдырова. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 изнасиловал ее. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он девушку задушил.
  • Подозреваемый в убийстве Айсулуу Мукашевой позже признался в изнасиловании и убийстве беременной женщины, Камилы Дуйшебаевой и Айсулуу Мукашевой. 

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351819/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле убили мужчину. Причастные к преступлению милиционеры задержаны
В Минтруда сообщили подробности о задержанной по делу об убийстве новорожденного
На свалке найден мертвый младенец: в Сокулуке задержана 22-летняя мать
Около 22 процентов всех умышленных убийств в мире связаны с деятельностью ОПГ
В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города
В Чуйской области пьяный мужчина в упор застрелил свою супругу во время ссоры
В Екатеринбурге убита и обезглавлена кыргызстанка. Подозреваемый — ее сын
В Астане убит бывший замакима Алматы Ержан Бабакумаров
Дайырбек Орунбеков об убийстве Айсулуу: Если бы не суд, она бы жила
Россия передала США архивные документы об убийстве Джона Кеннеди
Популярные новости
Гендиректора фирмы и&nbsp;ее&nbsp;дочь подозревают в&nbsp;хищении $1,47&nbsp;миллиона. Их&nbsp;задержали Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
Чиновника арестовали за&nbsp;незаконное распределение земель в&nbsp;Кок-Жаре Чиновника арестовали за незаконное распределение земель в Кок-Жаре
В&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;сгоревшем автобусе погибли 42&nbsp;паломника В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
21 ноября, пятница
15:30
В Кыргызстане обновят правила пользования электричеством с учетом энергии солнца В Кыргызстане обновят правила пользования электричество...
15:27
Совет судей рассмотрит дело экс-судей, изменивших приговор таксисту-маньяку
15:21
Кабмин отменил перевод земель «Беш-Арала» из заповедника в промышленную зону
15:12
В КР обсуждают изменения в порядок учета импортных товаров в рамках ЕАЭС
15:07
В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ