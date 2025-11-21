Совет судей рассмотрит дело экс-судей, изменивших приговор таксисту-маньяку

Совет по отбору судей рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности трех бывших судей Бишкекского городского суда. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По информации совета, вопрос включен в повестку заседания, которое назначено на 21 ноября. Как подчеркнули в ведомстве, решение по обращению надзорного органа будет принято в ближайшее время.

Генеральная прокуратура просит согласовать привлечение к ответственности бывших судей судебной коллегии по уголовным делам и административным правонарушениям Б.С.И., Ж.М. и А.К.К..

По данным СМИ, под указанными инициалами могут проходить Бранчаева Сания Измайловна, Жаныл Мамбеталы и Абакиров Кайсын Кадырович. Эти фамилии звучали в репортаже телеканала «ЭлТР» о деле таксиста Кумарбека Абдырова, подозреваемого в серийных преступлениях в отношении девушек, в том числе несовершеннолетних.

Как сообщалось в материале, 13 октября 2015 года Кумарбека Абдырова задержали после заявления девушки, утверждавшей, что он напал на нее и пытался убить. В феврале 2016 года Октябрьский районный суд признал его виновным по статье о покушении на убийство и назначил 12 лет лишения свободы.

Позже, 12 мая 2016 года, судебная коллегия Бишкекского горсуда изменила квалификацию преступления на разбой и похищение человека. Срок наказания уменьшили до 7 лет. В 2018 году Кумарбек Абдыров вышел по условно-досрочному освобождению.

Как отмечалось в телеэфире, после освобождения он снова оказался фигурантом расследований, включая дело об изнасиловании и убийстве жительницы села Барскоон Иссык-Кульской области Айсулуу Мукашевой осенью 2025 года.

В Совете по отбору судей подчеркнули, что рассмотрение представления Генеральной прокуратуры пройдет в установленные законом сроки, а решение примут после изучения всех материалов.

Напомним, в конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого задержали ранее судимого 41-летнего Кумарбека Абдырова. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 изнасиловал ее. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он девушку задушил.