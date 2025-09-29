Судья, уличенный в получении взятки, написал заявление по собственному желанию

Судья Ленинского районного суда Бишкека, уличенный в получении взятки, написал заявление по собственному желанию. Совет судей Кыргызстана рассмотрит вопрос о досрочном прекращении судейских полномочий по собственному желанию на своем заседании.

Напомним, в начале 2025 года судью Мирзата Авазова задержали по подозрению в злоупотреблении должностным положением и получении взятки.

Ранее Совет судей, заслушав доклады, обсудив заключение дисциплинарной комиссии, принял решение об удовлетворении представления генерального прокурора.

Расследование в отношении Мирзата Авазова продолжается.