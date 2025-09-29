09:59
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Судья, уличенный в получении взятки, написал заявление по собственному желанию

Судья Ленинского районного суда Бишкека, уличенный в получении взятки, написал заявление по собственному желанию. Совет судей Кыргызстана рассмотрит вопрос о досрочном прекращении судейских полномочий по собственному желанию на своем заседании.

Напомним, в начале 2025 года судью Мирзата Авазова задержали по подозрению в злоупотреблении должностным положением и получении взятки.

Ранее Совет судей, заслушав доклады, обсудив заключение дисциплинарной комиссии, принял решение об удовлетворении представления генерального прокурора.

Расследование в отношении Мирзата Авазова продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345170/
просмотров: 725
Версия для печати
Материалы по теме
В Караколе задержаны подозреваемые в вымогательстве
Прикрываясь именем Ташиева. В Кыргызстане задержали бывшего сотрудника ГКНБ
Коррупционную схему выявили в системе Министерства обороны Кыргызстана
Дорога из миллионов: начальник лесхоза пойман на взятке
В Оше задержаны судья и сотрудник прокуратуры по делу о вымогательстве взятки
Подозреваемый в изнасиловании житель Узгена дал взятку следователю
За дачу взятки задержан старший инспектор таможни «Баткен»
Житель Бишкека пытался дать взятку милиции, чтобы закрыть дело о продаже ГСМ
Медицина — это не ресторан и не такси. Медик о чаевых врачам
Вымогательство взятки. ГКНБ задержал еще одного инспектора Счетной палаты
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 1&nbsp;октября В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 29 сентября — 1 октября
Бизнес
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
29 сентября, понедельник
09:53
В центре Бишкека на правительственной трассе водитель устроил дрифт В центре Бишкека на правительственной трассе водитель у...
09:48
В Алматы фанаты устроили массовую встречу с «Реал Мадридом»
09:44
Россия отказывается от встреч по вопросу вокруг Украины — вице-президент США
09:25
Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано
09:23
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября