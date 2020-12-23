Рост цен на продукты питания. Что предлагает и. о. премьера Артем Новиков

Правительство готово обеспечить поставку продуктов питания напрямую от импортеров, минуя перекупщиков. Об этом в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

Он провел совещание, в котором приняли участие полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области, мэры городов, руководители районов и областных государственных учреждений. Особый акцент сделан на стабилизацию цен на основные виды продуктов питания в регионе.

«Это особенно важно в период пандемии и снижения уровня доходов населения. Мы готовы обеспечить поставку продуктов первой необходимости напрямую от импортеров и производителей продукции. Полномочному представительству правительства в области поручено отработать механизм и график поставок продукции и ее распределения по районам совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации», — сказал Артем Новиков.

На совещании также были рассмотрены вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, прохождением зимнего отопительного периода, а также социально-экономическим положением региона, туризмом и развитием промышленного потенциала.