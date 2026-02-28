Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80 деревьев

В селе Булан-Соготту Иссык-Кульской области жители выразили обеспокоенность возможной вырубкой деревьев вдоль улицы Жоломанова (бывшая Ленина), недалеко от санатория «Аврора».
По их словам, около 80 здоровых деревьев помечены цифрами, что вызвало опасения о предстоящем сносе. Жители многоэтажек отмечают, что практически все помеченные деревья находятся в хорошем состоянии, молодые, и никакого разрешения на их вырубку они не давали.
Попытки обратиться в надзорные экологические органы не дали результата: их представители заявили, что не были в курсе происходящего и не знают, чья это инициатива.
Иссыккульцы отмечают, что обеспокоены судьбой зеленой зоны. Они надеются на вмешательство властей для предотвращения возможной вырубки.
