17:17
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Экономика

Птицеводы объяснили рост цен на яйца, но все равно получили предостережение

Плановая вакцинация кур-несушек, обновление поголовья птиц и удорожание кормов стали основными причинами сокращения поставок и роста цен на куриные яйца в Кыргызстане. Об этом стало известно на встречах с ключевыми участниками рынка, инициированных для стабилизации ситуации.

Как сообщили в Службе антимонопольного регулирования, проведены совещания с участием представителей Ассоциации птицеводов, торговых сетей («Умай Групп», «Азия Ритейл», «Борсок Инвест») и Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Представители отрасли пояснили, что в период вакцинации производительность птиц снижается минимум на 30 дней. Помимо этого на стоимость влияют сезонный фактор, рост затрат на логистику и упаковку, наличие цепочки посредников на рынках республики.

В связи с одновременным повышением оптово-отпускных цен со стороны птицеводческих предприятий, служба направила в адрес Ассоциации птицеводов предостережение о недопустимости ограничения конкуренции. Организации рекомендовали провести работу со своими членами и посредниками, пересмотреть ценовую политику и обеспечить прозрачность формирования стоимости продукции. 

Напомним, в начале марта в Кыргызстане зафиксировали рост цен на куриные яйца — десяток в супермаркетах подорожал до 160-170 сомов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365702/
просмотров: 567
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на дома и квартиры. Как изменилась стоимость «квадрата» с начала 2026 года
Мировые цены на продовольствие выросли впервые за последние пять месяцев
В Кыргызстане подорожали яйца. В Минводсельпроме назвали причины
Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало
Цены снижать нельзя? В КНР требуют от ИИ-компаний рациональной конкуренции
Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться
Попытка сохранить кадры. «Хорека» о включении надбавки за обслуживание в блюда
Платные услуги в 2025 году выросли на 11,2 процента. Что подорожало больше всего
Цены на топливо в Кыргызстане снизились на 1-1,5 сома
Почему еда в кафе подорожала: рестораторы назвали две главные причины
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Евро и&nbsp;рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;марта Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
17:14
Минкульт подтвердил незаконность ремонта фасада исторического здания в Бишкеке Минкульт подтвердил незаконность ремонта фасада историч...
17:08
Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь
17:07
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
17:01
Мэр Бишкека поручил подготовить площадку под новую транспортную развязку
16:58
Митинги будут проводить в спецзонах. В КР предложили ужесточить закон