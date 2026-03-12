Птицеводы объяснили рост цен на яйца, но все равно получили предостережение

Плановая вакцинация кур-несушек, обновление поголовья птиц и удорожание кормов стали основными причинами сокращения поставок и роста цен на куриные яйца в Кыргызстане. Об этом стало известно на встречах с ключевыми участниками рынка, инициированных для стабилизации ситуации.

Как сообщили в Службе антимонопольного регулирования, проведены совещания с участием представителей Ассоциации птицеводов, торговых сетей («Умай Групп», «Азия Ритейл», «Борсок Инвест») и Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Представители отрасли пояснили, что в период вакцинации производительность птиц снижается минимум на 30 дней. Помимо этого на стоимость влияют сезонный фактор, рост затрат на логистику и упаковку, наличие цепочки посредников на рынках республики.

В связи с одновременным повышением оптово-отпускных цен со стороны птицеводческих предприятий, служба направила в адрес Ассоциации птицеводов предостережение о недопустимости ограничения конкуренции. Организации рекомендовали провести работу со своими членами и посредниками, пересмотреть ценовую политику и обеспечить прозрачность формирования стоимости продукции.

Напомним, в начале марта в Кыргызстане зафиксировали рост цен на куриные яйца — десяток в супермаркетах подорожал до 160-170 сомов.