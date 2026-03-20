Экономика

Нефть может побить рекорд 2008 года на фоне конфликта с Ираном

Цена на нефть может превысить $180 за баррель, если конфликт вокруг Ирана не завершится до конца апреля. К такому выводу пришли аналитики нефтяной отрасли Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal.

По их оценке, Саудовская Аравия уже продает нефть через Красное море по цене около $125 за баррель. По мере сокращения запасов в хранилищах котировки могут вырасти до $138-140.

Если Ормузский пролив останется закрытым, ко второй неделе апреля стоимость может достигнуть $150 за баррель, а в последующие недели — вырасти до $165 и даже $180.

Ранее исторический максимум цен на нефть Brent и WTI зафиксирован в июле 2008 года — около $147 за баррель.
Материалы по теме
Цена нефти Brent поднялась до $112 за баррель
Скачок цен на нефть. В ООН напомнили о ценности возобновляемой энергетики
Зарплата растет, цены не отстают: инфляция в Кыргызстане — почти 2 процента
В США бензин подорожал на 23,5 процента на фоне войны на Ближнем Востоке
Цена нефти может вырасти до $215 за баррель — WSJ
ВВП Кыргызстана достиг 264 миллиардов сомов с начала 2026 года
Птицеводы объяснили рост цен на яйца, но все равно получили предостережение
Атака на Иран. Качели: цена нефти Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Цены на дома и квартиры. Как изменилась стоимость «квадрата» с начала 2026 года
Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти
Популярные новости
Тенге бьет годовые рекорды, рубль падает. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;марта Тенге бьет годовые рекорды, рубль падает. Курс валют на 18 марта
Евро и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;марта Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 марта
Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;марта Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на 19 марта
Российский рубль и&nbsp;евро продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;марта Российский рубль и евро продолжают дешеветь. Курс валют на 17 марта
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 марта: местами дожди
Кабмин запретил строить вокруг стадиона «Бишкек Арена» здания выше трех этажей
Легенда боевиков Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
В городе Ош возобновится строительство современного завода по утилизации отходов