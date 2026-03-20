Нефть может побить рекорд 2008 года на фоне конфликта с Ираном

Цена на нефть может превысить $180 за баррель, если конфликт вокруг Ирана не завершится до конца апреля. К такому выводу пришли аналитики нефтяной отрасли Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal.

По их оценке, Саудовская Аравия уже продает нефть через Красное море по цене около $125 за баррель. По мере сокращения запасов в хранилищах котировки могут вырасти до $138-140.

Если Ормузский пролив останется закрытым, ко второй неделе апреля стоимость может достигнуть $150 за баррель, а в последующие недели — вырасти до $165 и даже $180.

Ранее исторический максимум цен на нефть Brent и WTI зафиксирован в июле 2008 года — около $147 за баррель.