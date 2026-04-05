Экономика

Кыргызстан создаст первый в Центральной Азии энергетический центр компетенций

Кыргызстан создаст первый в Центральной Азии энергетический центр компетенций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По ее данным, в перспективе он станет международным центром и будет ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов для Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Предложение озвучено в рамках международного электроэнергетического форума «Энергопром», прошедшего в Казани (Татарстан, Россия).

Отмечается, что ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и татарстанское АО «Сетевая компания» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и внедрению в КР технологий выполнения работ под напряжением, включая создание специализированного учебного центра.

«В энергетическом секторе КР реализуются активные меры по ускоренной модернизации и внедрению инновационных решений. Одним из ключевых достижений в данном направлении стало практическое начало реализации инициативы по созданию первого в Центральной Азии учебного центра по технологиям выполнения работ под напряжением. Данная инициатива позволит укрепить позицию Кыргызстана как регионального центра компетенций и образовательного хаба в сфере электроэнергетики», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что этот шаг выведет энергетическую отрасль Кыргызстана на новый уровень и укрепит его позиции как регионального лидера.
