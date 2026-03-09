Мировые цены на продовольствие выросли впервые за последние пять месяцев

Мировые цены на продовольственные товары в феврале впервые за пять месяцев выросли. Согласно обновленному индексу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), повышение котировок пшеницы, большинства растительных масел и ряда видов мяса перевесило снижение цен на сыр и сахар.

Индекс ФАО, отслеживающий динамику международных цен на ключевые продукты, достиг 125,3 пункта — это на 0,9 процента выше январского показателя, хотя все еще на один процент ниже уровня прошлого года.

Динамика цен на основные группы продуктов

в феврале в среднем в мире подорожали на 1,1 процента. Рост мировых цен на пшеницу связан с сообщениями о заморозках в Европе и США и продолжающимися логистическими сбоями в России и Черноморском регионе. Международные цены на кукурузу также немного выросли, а индекс риса прибавил 0,4 процента благодаря устойчивому спросу на сорта басмати и японский рис.

Растительные масла продемонстрировали рост на 3,3 процента, достигнув максимума с июня 2022 года. Пальмовое масло подорожало из‑за высокого мирового спроса и сезонного снижения производства в Юго‑Восточной Азии. Котировки соевого масла выросли на фоне ожиданий новых мер поддержки биотоплива в США, а рапсовое — благодаря прогнозам увеличения импорта канадской продукции. Подсолнечное масло, напротив, немного подешевело из‑за роста экспортных поставок из Аргентины.

Цены на мясо увеличились на 0,8 процента. Стоимость баранины достигла исторического максимума, а говядина подорожала из‑за высокого спроса со стороны Китая и США. Свинина и птица также показали небольшое повышение.

Молочная продукция подешевела на 1,2 процента, главным образом из‑за снижения цен на сыр. При этом котировки сухого обезжиренного и цельного молока выросли благодаря активному спросу в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго‑Восточной Азии. Цены на сливочное масло впервые поднялись после рекордного уровня июня 2025 года.

Сахар подешевел на 4,1 процента за месяц и на 27,3 процента по сравнению с февралем 2025 года, что связано с ожиданиями обильных мировых поставок в текущем сезоне.

Прогнозы на 2026 год: сокращение посевов пшеницы

ФАО также представила предварительный прогноз по производству пшеницы в 2026 году. Ожидается, что мировой урожай снизится примерно на 3 процента и составит около 810 миллионов тонн, оставаясь при этом выше среднего показателя за последние пять лет.

В Европейском союзе, России и США фермеры сокращают площади под озимой пшеницей из‑за более низких цен. В Индии, напротив, прогноз благоприятный: рекордные посевы стимулированы государственными мерами поддержки. Позитивные ожидания также отмечаются в Пакистане и в Китае.