ГРС запретила прописывать на один домашний адрес больше 10 человек

Государственная регистрационная служба запретила прописывать больше 10 человек по одному адресу. Об этом на пресс-конференции сообщил ее председатель Акын Мамбеталиев.

По его словам, после парламентских выборов, которые прошли 4 октября, в нормативные акты регистрации граждан внесены изменения.

«Как известно, перед парламентскими выборами были выявлены факты массовой регистрации в некоторых районах. Поэтому мы ограничили число разрешенных прописанных по одному домашнему адресу. Их не может быть больше 10 человек. Вопрос прописки связан не только с избирательным правом, но и другими жилищными вопросами», — сказал он.

Отметим, Жогорку Кенеш отменил право голосования по форме № 2.

В правительстве призывают граждан до президентских выборов и референдума проверить себя в списке избирателей и уточнить место своей прописки в ГРС.