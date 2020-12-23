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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Референдум и выборы президента. ЦОНы будут работать и 31 декабря

Государственная регистрационная служба в связи с подготовкой к выборам с 24 декабря продлевает рабочий день до 20.00. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ведомства Акын Мамбеталиев.

По его словам, все центры обслуживания населения будут работать без выходных до 1 января.

«Сейчас мы готовим контрольный список. Поэтому все ЦОНы с завтрашнего дня будут работать с 8.00 до 20.00, включая 31 декабря, чтобы наши граждане могли воспользоваться своим избирательным правом, сдать биометрические данные, поменять паспорт или решить другие вопросы. Органы ГРС до 29 декабря будут принимать заявления на исправление ошибок в данных и на изменение места прописки», — добавил глава ГРС.

Всего ЦИК зарегистровала 3 миллиона 544 тысячи избирателей. 

Напомним, досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177721/
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