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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Отмена формы № 2. Число избирателей в Бишкеке и Чуйской области сократилось

После отмены формы № 2 сократилось число избирателей в восьми районах страны. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, после отмены формы № 2 сократилось число избирателей в Бишкеке, Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области.

«По сравнению с прошлыми выборами число избирателей сократилось на 21 тысячу 800 человек», — добавила Нуржан Шайлдабекова.

Всего зарегистрировано 3 миллиона 544 избирателя.

«Как известно, граждане на выборах могут проголосовать только по месту прописки. Данные о прописке должны соответствовать данным в паспорте», — отметила она.

Напомним, скандальная форма № 2 была отменена депутатами Жогорку Кенеша шестого созыва путем внесения изменений в избирательное законодательство. Смена адреса прописки широко использовалась на парламентских выборах — 2020. Это повлекло за собой массовую фальсификацию итогов голосования. Несогласные вышли на акции протеста, в результате которых власть в Кыргызстане сменилась.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177718/
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