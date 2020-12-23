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Власть

Закон об экономической амнистии принят. Три депутата проголосовали против

Три депутата Жогорку Кенеша выступили против закона об экономической амнистии. Дастан Бекешев, Айсулуу Мамашова и Наталья Никитенко проголосовали против. 

Документ принят большинством голосов.

Напомним, под амнистию по замыслу инициаторов попадают следующие виды преступлений:

  • причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
  • незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
  • лжепредпринимательство;
  • монополистические действия и ограничение конкуренции;
  • незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
  • разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
  • инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
  • экономическая контрабанда.

В проекте контрабандистам предлагается в двукратном размере выплатить таможенные сборы.

В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.

В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.

Некоторые депутаты, в частности Наталья Никитенко, считают, что документ сырой и работать он не будет. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/177716/
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