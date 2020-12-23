Закон об экономической амнистии принят. Три депутата проголосовали против

Три депутата Жогорку Кенеша выступили против закона об экономической амнистии. Дастан Бекешев, Айсулуу Мамашова и Наталья Никитенко проголосовали против.
Документ принят большинством голосов.
Напомним, под амнистию по замыслу инициаторов попадают следующие виды преступлений:
- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
- незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
- лжепредпринимательство;
- монополистические действия и ограничение конкуренции;
- незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
- разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
- инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
- экономическая контрабанда.
В проекте контрабандистам предлагается в двукратном размере выплатить таможенные сборы.
В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.
В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.
Некоторые депутаты, в частности Наталья Никитенко, считают, что документ сырой и работать он не будет.