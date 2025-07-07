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Общество

ГНС ответила на жалобу о налоговой амнистии: списание долгов будет, но позже

Государственная налоговая служба Кыргызстана прокомментировала ситуацию с жалобами налогоплательщиков, которые не смогли воспользоваться объявленной налоговой амнистией. Как пояснили в пресс-службе ведомства, списание задолженности станет возможным только после вступления в силу соответствующего закона.

Ранее в редакцию 24.kg обратились предприниматели, которые столкнулись с непониманием на местах — в отделениях налоговой службы сотрудники либо не знали о механизме амнистии, либо отказывались принимать заявления, ссылаясь на отсутствие инструкций.

В ответ ГНС уточнила: пока механизм амнистии не действует, поскольку закон, предусмотренный Указом президента КР от 8 января 2025 года, еще не подписан главой государства. Сейчас документ уже принят Жогорку Кенешем и направлен на подпись президенту.

Согласно проекту, списанию подлежат:

  • налоговая задолженность, образовавшаяся до 1 января 2022 года;
  • задолженность по налогу на транспорт за периоды до 1 января 2025 года (если отсутствует судебное решение о взыскании).

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с новым Налоговым кодексом извещения о налогах на землю и имущество будут направляться гражданам не позднее чем за 30 дней до срока уплаты — то есть до 1 августа.

Кроме того, налогоплательщики могут самостоятельно проверить задолженность и рассчитать сумму налога через электронный кабинет или калькулятор на сайте ГНС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335430/
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