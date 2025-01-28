Список преступлений, по которым не применяется амнистия, дополнят депутаты ЖК

Ряд депутатов Жогорку Кенеша инициировали законопроект, которым предлагается дополнить перечень преступлений, за совершение которых по закону нельзя применять амнистию. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

По действующему закону амнистия не применяется за:

финансирование террористической деятельности;

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности;

финансирование организованных групп и преступных сообществ;

незаконный оборот оружия, боеприпасов;

диверсию.

Если предлагаемые поправки вступят в силу, амнистию будет невозможно применит к подсудимым и осужденным за создание организованной группы или участие в ней; создание незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Добавим, законопроект принят комитетом во втором чтении.