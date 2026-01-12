Амнистия. В Казахстане из тюрем освободили более 2 тысяч осужденных

В Казахстане из тюрем освободили более 2 тысяч осужденных. Об этом сообщает комитет уголовно-исполнительной системы МВД республики.

Отмечается, что амнистия приурочена к 30-летию Конституции. С прошлого года суды рассмотрели 15 тысяч 970 обращений от осужденных, из учреждений уголовно-исполнительной системы освободили более 2 тысяч человек, в том числе женщин и несовершеннолетних. Сократили сроки наказания более 11 тысячам осужденных. По результатам рассмотрения материалов в отношении осужденных, состоящих на учете служб пробации, освободили от наказания 2 тысячи 888 человек, сократили сроки более 7 тысячам 600.

Амнистия не коснулась коррупционных, экстремистских, террористических преступлений, преступлений против детей, пыток и рецидива.