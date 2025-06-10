09:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Земельная амнистия в Кыргызстане: легализовано 10,3 тысячи гектаров земли

С начала кампании по легализации земельных участков в Кыргызстане поступило 170 тысяч 626 заявлений. Об этом сообщили в Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По данным ведомства, уполномоченные органы приняли 76 тысяч 482 решения о предоставлении гражданам прав на земельные участки. По результатам рассмотрения выданы 64 тысячи 599 государственных актов на право частной собственности и 43 тысячи 267 технических паспортов. Площадь амнистированных земель составляет 10 тысяч 325 гектаров.

Земельная амнистия является разовой акцией по предоставлению законного статуса объектам, напомнили чиновники. Кыргызстанцы, желающие узаконить земельные участки, должны до 1 июля обратиться в комиссии по проведению земельной амнистии, действующие при районных администрациях и мэриях.

Напомним, в конце мая 2022 года кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель населенных пунктов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332073/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин продлил срок подачи заявлений на земельную амнистию до 1 июля
Кого не коснется амнистия. Расширен список преступлений
Глава Торгово-промышленной палаты тоже выступил за амнистию приватизации
Эльдар Абакиров предлагает амнистию для некоторых приватизированных объектов
Список преступлений, по которым не применяется амнистия, дополнят депутаты ЖК
Налоговая амнистия. Как на это отреагировал бизнес
Налоговая амнистия облегчит положение многих предпринимателей — МДС
Депутат просит объявить амнистию для авто с абхазскими и армянскими номерами
Мэрия Бишкека опубликовала список горожан, попадающих под земельную амнистию
Президент Кыргызстана подписал закон об амнистии
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Ошский рынок: от&nbsp;советского базара до&nbsp;современного торгового комплекса Ошский рынок: от советского базара до современного торгового комплекса
Исхак Масалиев требует провести проверку законности сноса памятника Ленину в&nbsp;Оше Исхак Масалиев требует провести проверку законности сноса памятника Ленину в Оше
Патрульная милиция предлагает отменить прокат самокатов в&nbsp;Бишкеке Патрульная милиция предлагает отменить прокат самокатов в Бишкеке
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
10 июня, вторник
09:05
Рисовую плантацию площадью 120 гектаров ГКНБ вернул Минсельхозу Рисовую плантацию площадью 120 гектаров ГКНБ вернул Мин...
08:48
Земельная амнистия в Кыргызстане: легализовано 10,3 тысячи гектаров земли
08:29
Новые правила въезда в РФ. Будут ли зеркальные меры, ответили в МИД Казахстана
08:11
Арест правозащитницы Риты Карасартовой продлен до 12 июля: решение суда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 июня, понедельник
23:38
Xiaomi выпустила «умный» дверной замок с датчиком уникального рисунка вен пальца
23:07
Беспорядки в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии подает в суд на Трампа
22:48
В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на гражданина Кыргызстана
22:23
Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль
22:01
Ремонт теплосети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Жукеева-Пудовкина