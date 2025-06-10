Земельная амнистия в Кыргызстане: легализовано 10,3 тысячи гектаров земли

С начала кампании по легализации земельных участков в Кыргызстане поступило 170 тысяч 626 заявлений. Об этом сообщили в Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

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По данным ведомства, уполномоченные органы приняли 76 тысяч 482 решения о предоставлении гражданам прав на земельные участки. По результатам рассмотрения выданы 64 тысячи 599 государственных актов на право частной собственности и 43 тысячи 267 технических паспортов. Площадь амнистированных земель составляет 10 тысяч 325 гектаров.

Земельная амнистия является разовой акцией по предоставлению законного статуса объектам, напомнили чиновники. Кыргызстанцы, желающие узаконить земельные участки, должны до 1 июля обратиться в комиссии по проведению земельной амнистии, действующие при районных администрациях и мэриях.

Напомним, в конце мая 2022 года кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель населенных пунктов.