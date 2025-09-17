Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 17 сентября обсудили проект закона «Об амнистии в отношении некоторых объектов, приватизированных с 1991 по 2024 год».

Как отметил один из инициаторов Эльдар Абакиров, амнистия будет касаться только тех граждан, кто купил собственность, имеет все необходимые документы и не знал о каких-либо нарушениях в процессе приватизации. На тех же, кто приватизировал когда-то объект, нормы законодательства распространяться не будут.

«Амнистия не будет распространяться на социальные объекты — школы, детские сады, театры, дома культуры, библиотеки и так далее», — уточнил депутат.

Он добавил, что законопроект направлен на защиту прав граждан и предпринимателей.

Депутат Исхак Масалиев поддержал инициативу. При этом он выразил сомнение в том, что закон будет принят.

«Идея хорошая, но я не верю, что его подпишут, потому что исполнительная власть против законопроекта. На сегодня законодательство уже защищает частную собственность, но нашли другой способ, чтобы предприниматели добровольно отдавали свою собственность. А этому никто не может помешать. Вызывают на беседу, отправляют в санаторий на несколько месяцев и все», — сказал Исхак Масалиев.

По итогам обсуждения законопроект одобрен в первом чтении.