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Власть

Кабмин продлил срок подачи заявлений на земельную амнистию до 1 июля

Кабинет министров внес изменения в постановление № 291 от 31 мая 2022 года, утвердившее порядок земельной амнистии. Соответствующий документ подписан 28 мая 2025-го.

Согласно постановлению, прием заявлений на участие в земельной амнистии завершится 1 июля.

Изменения также касаются порядка определения размеров участков:

  • для участков, расположенных на землях населенных пунктов, площадь будет определяться по фактическим границам, без учета земель общего пользования;
  • для участков, находящихся на сельскохозяйственных землях, — в соответствии с установленными в конкретном населенном пункте предельными нормами, а также схемами размещения и проектами застройки.

Кроме того, органы местного самоуправления теперь вправе без общественного уведомления и предоставления схем размещения утверждать списки правообладателей, если участки ранее прошли государственную регистрацию. После утверждения списка, за исключением садоводческих и дачных участков, такие земли будут считаться трансформированными в категорию «земли населенных пунктов» без необходимости получения согласия собственников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330925/
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