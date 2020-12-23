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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Принудительный подвоз учителей на встречу с Садыром Жапаровым опять опровергли

Генеральная прокуратура проверила информацию общественного фонда «Общее дело» о принуждении учителей Ошской области участвовать во встрече с кандидатом в президенты Садыром Жапаровым.

По данным ведомства, этот факт не подтвердился.

Уточняется, что по обращению ОФ «Общее дело» прокуратурой Кара-Суйского района проведена проверка. Надзорный орган информирует, что педагоги опрошены, все сказали, что приехали на встречу с претендентом на высший политический пост в стране добровольно.

Активисты ранее обратились в ЦИК, заявив о нарушениях. Рабочая группа направила письмо в МВД с просьбой проверить, был ли подвоз учителей на встречу с Садыром Жапаровым.

Ранее Генпрокуратура также опровергла принудительное участие во встрече с кандидатом в президенты Садыром Жапаровым в Узгене, куда, как сообщалось, тоже подвозили учителей и воспитателей детских садов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177682/
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