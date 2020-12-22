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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Генпрокуратура проверила факт подвоза учителей на встречу с Садыром Жапаровым

Генеральная прокуратура проверила информацию о том, что на встречу с кандидатом в президенты Садыром Жапаровым в Узгене подвозили учителей и воспитателей детских садов.

В ведомстве опровергли такие данные. «Информация о том, что на встречу Жапарова с избирателями принудительно свезли учителей и воспитателей, не соответствует действительности», — сообщили в ГП КР.

Уточняется, что по данному факту прокуратурой Узгенского района Ошской области проведена специальная, всесторонняя проверка, а управлением внутренних дел Узгенского района произведена регистрация информации в журнале учета.

В ходе проверки установлено, что во встрече с Садыром Жапаровым в Узгене участвовали один воспитатель детсада и девять учителей средних школ. Подчеркивается, что они прибыли добровольно.

Ранее в ЦИК проинформировали, что МВД дано поручение проверить еще один факт принуждения педагогов участвовать в агитационных мероприятиях Садыра Жапарова. Члены рабочей группы ЦИК рассмотрели жалобу общественного фонда «Общее дело» на принудительный привоз учителей Аксыйского района на встречу с кандидатом в президенты.

Агитационная кампания началась 15 декабря.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177620/
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